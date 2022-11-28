Мина, снаряд, 6 попаданий в лобовое стекло, но экипаж жив: турецкий БТР спасает жизни украинских бойцов

БТР не только спас жизни бойцов, но и может быть отремонтирован

В августе этого года Турция передала Украине 50 бронетранспортеров Kirpi, которые были разработаны турецкой компанией BMC и начали эксплуатироваться в 2014 году. И вот бойцы ВСУ рассказали о своих впечатлениях о технике.

Так, в Телеграмм-канале офицера Армии обороны Израиля Игала Левина, появилось видео, где боец ВСУ показывает множественные повреждения такого БТР.

Поврежденный но не уничтоженный Kirpi

По словам автора видео, БТР попал под обстрел из стрелкового оружия и показал 6 вмятин от пуль на лобовом стекле, так и не пробивших его, прямое попадание снаряда в лобовую часть бронетранспортера и место подрыва на мине, оторвавшей колесо. Но несмотря на все эти повреждения сам экипаж и десант Kirpi не пострадал.

"Вот что значит бронекапсула", — резюмирует автор видео.

Удивительно, но при этом БТР вполне ремонтопригоден и рядом с бронетранспортером стоят украинские бойцы, ожидающие подвоза запчастей, чтобы тут же приступить к восстановлению подбитой техники и куда уже подвезли новое колесо, взамен оторванного взрывом мины.

БТР Kirpi – один из самых защищенных в своем классе

БТР Kirpi представляет из себя технику класса MRAP, специально изготовляемую для защиты от взрывов мин под колесами или днищем транспорта с целью сберечь жизни экипажа и десанта. Повышенная защита обеспечивается стандартной и дополнительной броней, а также V-образной формой днища авто для рассеивания взрывной волны.

Бронированный корпус обеспечивает защиту от бронебойных снарядов и осколков артиллерийских снарядов, также можно устанавливать металлические решетки для защиты от кумулятивных гранат РПГ.

Внутри в салоне Kirpi есть амортизационные сиденья, система GPS, камера заднего вида и автоматическая система пожаротушения, пять малых отверстий-амбразур для ведения огня из салона и четыре пуленепробиваемых окна с каждой стороны десантного отделения.

На крыше БТР можно устанавливать пулеметами калибра 7,62 мм или 12,7 мм, которыми можно управлять дистанционно из салона, что повышает безопасность его использования.

Ранее бойцы ВСУ захватили итальянский легкий бронетранспортер Iveco LMV "Рысь" оказавшийся на вооружении оккупантов.