Франция передаст Украине БТР Bastion: чем они интересны и как могут помочь ВСУ (фото, видео)

Украина получит БТР Bastion в 2023 году

Франция готова оказать новую военную помощь Украине, которая будет включать в себя, в том числе и бронетранспортеры ACMAT Bastion. "Телеграф" расскажет более подробно о том, чем интересны эти БТР.

В начале 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании расширить военную помощь для нашей страны и одобрил поставки легких танков AMX-10RC и бронемашин Bastion. Впервые информация о передаче БТР от Франции появилась осенью, а в январе она получила подтверждение. Уже вскоре "Бастионы" будут на вооружении украинских военных.

Что известно о бронемашинах Bastion

ACMAT Bastion — это французский многоцелевой бронетранспортёр производства компании Acmat, так же классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник.

"Бастион" был построен на шасси бронеавтомобиля VLRA, так же компании Acmat. Впервые БТР представили на выставке вооружений DSEI в Великобритании в 2010 году.

Прежде всего эта бронемашина создавалась для французского спецназа, Африке, и отвечает всем требованиям вооруженных сил Европы, Африки и Ближнего Востока. БТР полностью адаптирован к сложным климатическим условиям и может использоваться в ночное время.

Bastion может также использоваться при проведении военно-транспортных спецопераций для поддержания правопорядка и медицинских нужд. Однако целевое использование бронетранспортера заключается в огневой поддержке пехотного отделения во время наступления, ведения разведки и патрулирования местности.

ACMAT Bastion

Характеристики

Вес БТР – 12 тонн;

Скорость по шоссе — 110 км/ч;

Запас хода по шоссе — 1400 км;

Экипаж — 2 человека;

Десант — до 8 человек;

Тип брони — Броневая сталь / композитная броня по STANAG 4569 Уровень 3 от пуль до 7,62-мм и осколков мин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине заметили новые боеприпасы из Пакистана. Вероятной третьей страной, через чьи руки прошли эти снаряды, называли Великобританию, но официально это подтверждено не было.