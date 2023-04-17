Зерновая сделка снова под угрозой: что на этот раз придумала россия

Россияне пытаются установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы

россия согласилась на продление Зерновой сделки, однако страна-агрессор продолжает ставить палки в колеса и теперь данная инициатива вообще находится под угрозой.

Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.

Все дело в том, что по состоянию на 17 апреля россия уже во второй раз заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции.

"С 10 апреля российская сторона в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, представляющих украинские порты, для формирования инспекционного плана. Россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям Инициативы и неприемлемо для Украины. В результате уже второй раз за 9 месяцев работы "Зерновой инициативы" не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одного судна. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что еще с ноября 2022 года россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15-18 миллионов тонн. А уже с апреля 2023 года российские представители СКЦ пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, участвующих в Инициативе. Например, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов (два из которых Китай), которых уже ожидает груз в порту "Южный".

"Таким образом, российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "Зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие. Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов", — говорят в ведомстве.

В связи со всем вышесказанным в Мининфраструктуры выразили надежду, что партнеры ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами в СКЦ процедур, работавших 9 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, как россия изменила тактику с Зерновой сделкой после предыдущего позора

Также мы сообщали, что Украина не согласна продлевать "зерновое соглашение" на российских условиях.