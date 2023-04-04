У Польши неожиданная проблема с украинским зерном: министр перекладывает вину на ЕС

В стране сейчас переизбыток зерна, склады переполнены, а цена на пшеницу резко упала

Польские склады переполнены украинским зерном, что влечет за собой целый ряд проблем. Одной из них является падение цены тонны пшеницы на 50%.

Так, из Украины в Польшу ввезли не менее трех млн тонн зерна без досмотра. Оно должно было идти через Евросоюз получателям, в том числе и в Африке. Предполагалось, что зерно останется в ЕС лишь непродолжительное время, прежде чем отправиться к конечному получателю, но этого не произошло. Об этом сообщает польское издание Wyborcza.

Из-за того что украинское зерно было освобождено от проверки, по цене оно выходит вдвое дешевле польского. Этим воспользовались польские предприниматели. По итогу зерно смешивали с польским и перерабатывали в фураж и муку. В результате этого в стране сейчас переизбыток зерна, склады переполнены, а цена на пшеницу резко упала.

По мнению министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика, ответственными за эту проблему являются Европейский Союз и компании, которые не покупают польские злаки.

Сейчас украинское зерно поступает в Польшу, но уже не в тех объемах, как в течение прошлых недель, потому как введена система контроля.

Отмечается, что правительство планирует закупку зерна в апреле. На это должно быть выделено 600 миллионов злотых, а в более долгосрочной перспективе все это может стоить 2 миллиарда злотых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинские товары пробиваются на полки европейских супермаркетов и какие страны больше всего покупают наши продукты.