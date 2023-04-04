У Польщі несподівана проблема з українським зерном: міністр перекладає провину на ЄС

У країні зараз надлишок зерна, склади переповнені, а ціна на пшеницю різко впала

Польські склади переповнені українським зерном, що тягне за собою низку проблем. Однією з них є падіння ціни на тонну пшениці на 50%.

Так, з України до Польщі ввезли щонайменше три млн тонни зерна без огляду. Воно мало йти через Євросоюз одержувачам, у тому числі і в Африці. Передбачалося, що зерно залишиться в ЄС лише недовго, перш ніж вирушити до кінцевого одержувача, але цього не сталося. Про це повідомляє польське видання Wyborcza.

Через те, що українське зерно було звільнено від перевірки, за ціною воно виходить удвічі дешевшим за польське. Цим скористалися польські підприємці. За підсумком зерно змішували з польською та переробляли у фураж та борошно. Внаслідок цього в країні зараз надлишок зерна, склади переповнені, а ціна на пшеницю різко впала.

На думку міністра сільського господарства Хенріка Ковальчика, відповідальними за цю проблему є Європейський Союз та компанії, які не купують польських злаків.

Зараз українське зерно надходить у Польщу, але вже не в тих обсягах, як упродовж минулих тижнів, бо запроваджено систему контролю.

Зазначається, що уряд планує закупівлю зерна у квітні. На це має бути виділено 600 мільйонів злотих, а в більш довгостроковій перспективі все це може коштувати 2 мільярди злотих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українські товари пробиваються на полиці європейських супермаркетів та які країни найбільше купують наші продукти.