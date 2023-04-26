Такого не было со времен СССР: в США нашли чем ответить на ядерные угрозы кремля

Последняя ядерная бомба в США была произведена в 1989 году

На фоне усиления ядерной риторики россии в США решили возобновить производство боеголовок к ядерному вооружению. Это происходит впервые после распада СССР.

Как говорится в сообщении Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), в планах имеется программа на ежегодное производство 80 плутониевых сердечников — ключевого элемента при изготовлении ядерных боеголовок и бомб.

Также планируется провести работы по продлению срока службы ядерных бомб B61-12, размещенных в Европе, а также ракет Trident II на подводных лодках.

30 сердечников в год будут производиться на мощностях лаборатории в Лос-Аламосе (Нью-Мехико), а еще 50 в Саванна-Риверской национальной лаборатории, которая ранее занималась деактивацией ядерного оружия.

Соответствующие работы проводятся в рамках программы модернизации ядерной триады, принятой при каденции Дональда Трампа, и обойдется Пентагону в 634 миллиарда долларов до 2031 года.

Стоит отметить, что последняя ядерная боеголовка в США была произведена в 1989 году, незадолго до подписания первого договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Как сообщалось ранее, российский диктатор владимир путин заявил, что намерен разместить ядерное оружие в Беларуси.

Это заявление вызвало обсуждение во многих странах мира, а в Китае даже выступили за запрет перемещения ядерного оружия куда-либо.