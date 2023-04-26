Кортеж путіна терміново прибув у кремль: що відбувається (відео)

Вважається, що такі візити відбуваються з важливих причин

Російський диктатор володимир путін пізно ввечері 26 квітня терміново приїхав у кремль.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, довгий кортеж пронісся Москвою близько 22:00 за місцевим часом.

Крім того, а мережі з’явився короткий ролик, на якому видно проїзд урядових машин з увімкненими мигалками набережною нічного міста.

Жодних офіційних заяв із цього приводу не було, а причина візиту диктатора в кремль не озвучувалася, як і невідомо чи справді він був в одному з автомобілів.

Варто зазначити, що багато хто вважає, що такі нічні приїзди путіна свідчать про те, що намічається щось важливе.

Наприклад, такий візит був незадовго до початку російського вторгнення в Україну, а також після того, як Литва заблокувала сухопутний коридор від Калінінградської області до Білорусі.

Як повідомлялося раніше, раніше 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів першу з початку вторгнення розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Крім того, сьогодні стало відомо, що США вперше після розпаду СРСР відновлюють виробництво ядерної зброї.