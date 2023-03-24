пєсков оригінально пояснив, навіщо путін їздив до Маріуполя

Циничну подорож путіна прокоментували в кремлі

Поки президент України Володимир Зеленський їздить у найгарячіші точки фронту, щоб підтримати наших воїнів, у кремлі досі не можуть відійти від "героїчної" поїздки володимира Путіна до зруйнованого ним українського Маріуполя.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков розповів пропагандистам навіщо взагалі путін туди поперся.

Він заявив, що окуповані території України перебувають під "пильним контролем" путіна. Тому його поїздка до одного з міст нібито виглядає природною – він поїхав туди по "особисті враження", каже пєсков.

"Розвиток, відновлення нових територій, звичайно, це та тема, яка цілодобово знаходиться під контролем президента, тому він прийняв рішення особисто це все подивитися на місці. Це цілком природно, що путін завжди так робить", — передають його слова росЗМІ.

Відповідаючи на запитання, "як у кремлі ставляться до таких експромтів, ніхто "не посивів", пєсков заявив, "ні, ніхто "не посивів".

Нагадаємо, що візит путіна до Маріуполя обурив українців. Особливо момент, де диктатор зустрівся з купкою маріупольців, котрі були раді візиту глави країни-вбивці. "Телеграф" порівняв візити путіна та Гітлера в Україну. В них проглядається дуже багато спільного.