россияне сами ударили по кремлю: эксперт назвал неувязки в официальной версии рф

Дмитрий Снегирев объяснил "Телеграфу" странную активность БПЛА над москвой и спрогнозировал последствия

Удар беспилотников по кремлю могли устроить сами россияне или их спецслужбы по ряду причин. Хотя москва использует эту ситуацию, как для своей пропаганды, так и для зеркальных ударов "в ответ" по украинским центрам принятия решений. Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Он напомнил, недавно прозвучало довольно странное заявление пресс-секретаря путина дмитрия пескова, что глава россии якобы постоянно находится в кремле.

"Соответственно, подобные заявления пресс-секретаря о том, что путин, мол, ночует в кремле, должны вызвать вопросы. Надо говорить о том, что ни про график передвижения путина, ни про режим его охраны, а тем более про места его пребывания, никто не знает. Это — алфавит работы спецслужб. Если же раз по разу появляются в СМИ сообщения, что путин использовал в качестве мест постоянного пребывания бункеры, которые могут выдержать прямой ядерный удар, то мысль о том, что на него готовилось покушение с помощью БПЛА, как минимум вызывает легкую иронию", — говорит эксперт.

По его словам, во-вторых, нужно обратить внимание на тот факт, что путин минимизировал доступ к своему физическому телу (о чем ранее много раз сообщалось в СМИ), поэтому к нему могут приблизиться лишь отдельные лица (не более 5-6).

"Поэтому, опять же, заявления пескова, — продолжает Снегирев, — о том, что путин ночует в кремле, вызывают элемент то ли недоверия к источнику информации, то ли легкой иронии. Плюс, вы же помните, что путин пользуется вроде бы бронепоездом (якобы под это построены даже специальные железные дороги, подземные тоннели и т.д.). То есть этот "человек" уделяет вопросам собственной безопасности огромное внимание. Причем это касается не только его фобий, но и того, что он — охраняемый объект".

Сопредседатель "Правого дела" добавляет, что заявления россиян о якобы ударе украинской стороны, тем более с использованием двух дронов, являются голословными, ведь БПЛА применяют с ограниченным количеством взрывчатки, "и соответственно, бить беспилотниками по защищенному объекту системами ПВО, РЭБ, системами подавления и т.п., алогично, поэтому вряд ли эту версию следует рассматривать как правдоподобную".

"Но обращаю внимание на причину возникновения такой версии: в украинские СМИ забросили информацию, что ГУР Минобороны Украины якобы пыталось ликвидировать российского диктатора с помощью БПЛА, оснащенного аж 17 кг взрывчатки. Здесь вопрос к автору этой информации: или он полезный идиот, или работает на спецслужбы россии. Последние, соответственно, не могли не воспользоваться подобной информацией. То, что сегодня произошло в кремле, идет речь об имитации удара, а россия использует ее, так сказать, как своеобразный casus belli.То есть, повод для нанесения зеркального ответа по украинской территории. Причем речь идет о возможности нанесения ударов по так называемым центрам принятия решений", — объясняет он.

Дмитрий Снегирев добавляет, что не случайно сам элемент этой ИПСО спецслужб рф проходят на фоне "возможного украинского контрнаступления".

"Другими словами, продвигается тезис о том, что российская сторона оставляет за собой право зеркального ответа, — говорит он, — по центрам принятия решений (чего не было до этого). Мы год слышали эти пугалки, но реальных действий со стороны россии не было. То есть, можем говорить, что подобный сценарий может использоваться россией как элемент военно-политического давления, в первую очередь, на политическое руководство Украины с целью сделать невозможным контрнаступление ВСУ" , — аргументирует военный эксперт.

Как сообщалось, два беспилотника пытались атаковать кремль в ночь на 3 мая, и это подтвердили в россии. Ответственность за это российские власти возложили на Украину, а также опровергли сам факт попадания БПЛА по правительственному зданию.

Однако на видео, распространяемых в сети, видно, что одна из башен кремля вспыхнула в результате попадания дронов и ПВО с системами РЭБ не помогли. Впрочем, эти кадры еще требуют подтверждения.

Напомним, в свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров уже опроверг заявления о причастности Украины к атаке дронов на кремль. Он напомнил, что наша страна не нападает на другие государства, только защищает свои территории.