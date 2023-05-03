Зеленский сделал заявление насчет удара беспилотников по кремлю

Украина не совершала атак на столицу россии

Украина не причастна ко взрыву неизвестного беспилотника над зданием Сенатского дворца, который находится возле кремля.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё в Хельсинки в среду, 3 мая.

"Я могу повторить этот месседж. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем путина (российского диктатора владимира путина, — ред.) или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села", — сказал глава государства.

Как сообщалось ранее, атака БПЛА произошла в ночь на 3 мая, два беспилотника с перерывом в 10 минут взорвались над Сенатским дворцом и кремлем, обошлось без погибших и разрушений.

После того как в россии поднялась истерика по этому поводу, спикер Зеленского заявил, что Украина не причастна к этим ударам.

При этом в США отмечают, что не имеют никаких подтверждений того, что к ударам причастна Украина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что подобные атаки могут являться свидетельством подготовки россии к очередной провокации или же деятельностью российского подполья.