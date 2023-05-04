Во время репетиции парада: в Санкт-Петербурге заметили неизвестный дрон (фото)

В сети уже появились версия относительно того, кто запустил дрон

Не успела россия отойти от атаки беспилотников на кремль, как в стране-агрессоре вновь происходят непонятные инциденты с БПЛА. Сегодня, 4 мая, во время репетиции парада к 9 мая в Санкт-Петербурге подлете к Дворцовой площади приземлили неизвестный дрон.

Так, квадрокоптер был замечен в воздухе над Дворцовой около 16:30. Он поднялся на несколько метров вверх, после чего рухнул на землю в углу площади. Об этом пишет Telegram-канал "Фонтанка SPB Online", публикуя фотографию беспилотного летательного аппарата.

"К дрону подошёл некий человек и поднял его, а затем его вместе с аппаратом увела полиция", — говорится в сообщении.

Фото - Фонтанка

По словам одного из очевидцев, дрон летел не слишком высоко и как-то неровно. Все случилось перед самым проходом войск. Позже появилась версия о том, что беспилотник якобы запустили в воздух сами военные, чтобы проверить, как среагируют на крыше подавители дронов.

Стоит отметить, что до 15 мая в Санкт-Петербурге ранее был введен запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 4 мая в поселке Ильский на Кубани беспилотниками был атакован нефтеперерабатывающий завод. В сети появилось видео.