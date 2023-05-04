В россии снова неспокойно: ночью после взрывов вспыхнул очередной нефтезавод (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 756
В россии ночью снова прогремели взрывы
В ночь на 4 мая в поселке Ильский на Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Аналогичная ситуация в рф произошла вчера на нефтехранилище в порту Тамань.
Как пишут российские СМИ, там загорелся резервуар с топливом.
По предварительной версии, пожар возник в результате атаки неизвестного беспилотника.
Очевидцы событий рассказали, что в районе трëх часов ночи было слышно несколько сильных "хлопков", после чего они увидели зарево в районе нефтезавода.
По уточненным данным российских Telegram-каналов, в резервуаре было дизельное топливо. Также в результате атаки был поврежден и другой резервуар, на котором обнаружили вмятину.
Под утро местный губернатор Веньямин Кондратьев сообщил, что пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали Кремль. В пресс-службе президента Украины заявили, что Киев к этому не причастен, а позже и сам Владимир Зеленский подтвердил эту информацию. Он напомнил, что Украина защищает свои территории, а не атакует чужие.