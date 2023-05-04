Атака беспилотников на Кремль - что это было? Пять выводов от генерала

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж подчеркнул, что с точки зрения профессионала все выглядит абсурдно

Атака неизвестных беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая остается одной из самых обсуждаемых тем. При этом отменять парад 9 мая на Красной площади, равно как участие в действе путина, в Москве пока не намерены. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, также заявив, что за атакой дронами на Кремль якобы стоит Вашингтон.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", почему за атакой на Кремль, скорее всего, стоит сам Кремль.

Вывод первый: провокация, о которой было известно заранее

"То, что россия готовит в период с 1 по 9 мая провокации, украинская экспертная среда, включая бывших и действующих представителей разведки, спецслужб, заявляла заранее. Я лично выступил на ряде каналов с соответствующими предупреждениями. И оперативных, и аналитических данных хватало, чтобы сделать выводы, что в указанный период рф подготовит ряд операций под чужим флагом (от имени Украины), которые будет представлять как террор. Это могли быть взрывы на неких особо важных объектах (не просто нефтебазы) и подготовка переодетых в украинскую форму диверсантов в той же Брянской области. Поступали сообщения, что их будет до 300 человек, что готовятся подрывы или захваты заложников", – рассказал Николай Маломуж.

И, конечно, продолжает он, не было сомнений, что российские спецслужбы проведут удары по Москве с использованием беспилотников.

"Предполагалось, что это произойдет непосредственно на Красной площади. Возможно, именно 9 мая, когда там будет скопление народа во время так и не отмененного парада, – отмечает генерал. – Мы всячески давали понять, что знаем об этих планах путина и его окружения. Что эти провокации не получится "повесить" на Украину. Но они уже там, похоже, были настолько заряжены, что просто не могли остановиться. Как и в случае с широкомасштабным вторжением, о неотвратимости которого предупреждал ряд западных разведок. Но даже понимая, что эти его планы – секрет Полишинеля, путин дал приказ напасть на Украину, надеясь победить за считаные дни или недели".

И тут, уверяет экс-глава Внешней разведки, похожая ситуация. Несмотря на то что Украина по разным каналам дала понять, что знает о готовящейся провокации, россияне устроили "атаку на Кремль".

«У них там – фейковая картинка с целью провокаций, а у нас – реальные жертвы из-за ударов ракетами и иранскими дронами. И Украине следует делать акцент именно на этом", – уверен Николай Маломуж

Вывод второй: страна-террорист рф хочет представить страной-террористом Украину

По словам генерала, цель Кремля тут более чем понята – выставить Украину в качестве страны-террориста, готовой бить по российской территории не только по тем или иным стратегическим и инфраструктурным объектам, но даже по ветеранам в такой святой для них праздник как День победы. Ну, а если не по ветеранам – то по Кремлю. По сердцу Москвы. По президенту, олицетворяющему государство. А соответственно – по самому государству.

"Очень хочется путинскому режиму представить всё как-то глобально. Что это – угроза всему российскому народу, всему российскому государству во главе с царем-путиным, – поясняет Николай Маломуж. – Удобно получается. Можно "качать" российское общество – отечество в опасности, смыкаем ряды, Украину нужно уничтожить! Можно давить на американцев и европейцев, обвиняя их (и в сторону США уже полетели соответствующие обвинения), что это якобы они готовили данную операцию, что следует прекратить помогать Украине вооружениями и боеприпасами, что есть угроза ядерной войны. Соответствующие угрозы уже звучат из уст обезумившего медведева, не менее неадекватного володина и так далее".

Активно качается тема "покушения на путина", "покушения на государственность", "покушения на российский народ", продолжает генерал. Идут пугалки глобальной войной. Призывы к мобилизации всего населения – скорей в военкоматы и так далее.

Но ажиотаж, подчеркивает эксперт, оказался вовсе не таким, как рассчитывал Кремль. Потому что многие видят явную постановочность действа.

Вывод третий: спектакль не удался

"Говорю уверенно, что это была провокация и потому, что мы получали заранее соответствующие данные. И потому что сам формат исполнения "удара по Кремлю" оказался крайне неудачным", – отмечает Николай Маломуж.

Он напоминает, что Москву, особенно в районе Кремля, напичкали огромным количеством средств ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и так далее. Такая концентрация, поясняет генерал, способна нейтрализовать любые беспилотники – электронно или огневым поражением.

"Условно говоря, там на каждой башне – какие-то средства контроля, противодействия, огня. В центре Малого кольца, где Кремль, Генштаб, всё руководство, расположены и бункеры. Это особо важный стратегический объект, на охрану которого брошено всё, чем сейчас располагает россия. Пролететь беспилотникам туда – практически невозможно. А уж тем более – добраться до купола Кремля. Однако на обнародованных видео, к которым у специалистов есть немало вопросов, БПЛА спокойно долетает до купола, спокойно же взрывается. При этом флаг особо не качается, а повреждения по итогу оказываются несущественными", – подчеркивает экс-глава Внешней разведки.

Если бы это была реально операция с целью ликвидации путина или демонстрации подобной возможности, взрывчатки в дроне было бы в разы больше, уверен генерал. И рвануло бы так, что всё полетело во все стороны.

"Еще один момент – используемые беспилотники, по оценкам экспертов по БПЛА, выглядят ниже тактического уровня. Такие летят от силы на несколько десятков километров. Если бы их запускала Украина, речь шла бы о сотнях километров. Для этого нужны мощнейшие беспилотники, которые подобное расстояние точно бы незаметно не преодолели. Не говоря уж о спокойном пролете над Москвой", – подчеркивает Николай Маломуж.

Он обращает внимание, что сами россияне в соцсетях откровенно удивляются: как же это так – беспилотники залетели прямо на кремлевский купол?

Однако, взвешивая между необходимостью создания подобного ажиотажа и получения негатива от самих россиян (почему нет защиты? что это за цирк?), у путина решили всё же сделать ставку на ажиотаж, констатирует эксперт.

Вывод четвертый: путину ничего не угрожало

Даже если гипотетически предположить, что в происшедшем замешаны украинские спецслужбы или российские партизаны, или некие олигархи, мечтающие уничтожить путина, они бы не стали действовать так глупо, топорно, неэффективно, считает Николай Маломуж.

"С чего бы путин был в это время в Кремле? Потому что песков сказал, будто диктатор там периодически ночует? И с каких таких пор мы верим пескову? Зачем посылать на эту операцию беспилотник с таким малым количеством взрывчатки? С чего вдруг решили, что удастся обойти мощнейшую систему ПВО в районе Кремля? Почему предположили, что удар достигнет цели, тогда как не секрет, что некоторые помещения оборудованы так, что могут выдержать даже бомбовый удар, а то и ядерный взрыв? Абсурдно и смешно всё выглядит со стороны профессионала", – резюмирует экс-глава Внешней разведки.

Вывод пятый: Украине надо действовать

Николай Маломуж отмечает, что Запад к "атаке на Кремль" отнесся достаточно сдержано. Но это в его традициях, считает эксперт.

"Запад никогда не спешит с оценками. Вот и сейчас там не говорят открыто, что видят в происшедшем спецоперацию путинского режима. Мол, мы не имеем всех данных для того, чтобы четко сформулировать свое отношение. Соберем все сведения. Опросим тех, кого сможем. Изучим через космические средства информацию о полетах данных дронов. Место пуска, траектория и так далее. Но позитивно, что власти США и ЕС, многие военные аналитики уже дали понять, что не верят в украинский след в данной истории", – подчеркивает генерал.

Негативно, что россия будет продолжать подобные провокации, предупреждает эксперт. В том числе – наносить "удары возмездия".

"Вот только тогда как у них там – фейковая картинка с целью провокаций и ажиотажа, у нас тут – реальные жертвы из-за ударов ракетами и иранскими дронами. И Украине следует делать акцент именно на этом, – уверен Николай Маломуж. – На том, что уже более года на нашей земле россияне убивают людей, в том числе мирных граждан, женщин и детей, десятками тысяч. Что по нам летят не фейковые дроны, а реальные БПЛА и ракеты".

Важно мощно сработать на информационном фронте, считает эксперт. И повернуть ситуацию с "атакой на Кремль", придуманную самим Кремлем, против него.

"Следует выбивать карты из рук всех российских пропагандистов, включая их псевдодипломатов, которые точно начнут качать эту тему в ООН. Не давать им оболванить некоторых лидеров Запада, возможно, желающих быть оболваненными. Не позволять тому же венгерскому премьеру Орбану и ему подобным использовать эти кремлевские игры с целью торможения антироссийских санкций и поддержки Украины (и в ракурсе вооружений, и в ракурсе евроатлантической и европейской интеграции). Именно мы должны быть активны – политически, дипломатически, оперативно, информационно. Играя на опережение, перебивая кремлевские месседжи своими фактами. Не оправдываясь, не обороняясь, а обвиняя и наступая. Заявлений в стиле "это не мы" – мало. Нужна именно проактивная позиция, – акцентирует Николай Маломуж. – Показывать, что, пока Кремль разыгрывает постановочные "покушения на путина", Украина страдает от реальных актов террора, второй год круглосуточно совершаемых россиянами".