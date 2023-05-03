медведев отличился новым кровожадным заявлением: мечтает убить Зеленского "и его клику"

Российский политик сравнил Зеленского с Гитлером и намекнул, что украинский президен должен повториь судьбу немецкого диктатора

Бывший российский президент дмитрий медведев регулярно делает скандальные заявления. На днях он заявил, что Молдовы, как страны, уже нет, а теперь призывает к убийству украинского президента и его клики (окружение).

Так заместитель председателя Совбеза россии в своем Telegram-канале отреагировал на ночную атаку дронов по кремлю. По словам медведева, Владимир Зеленский абсолютно бесполезный и не нужен даже для подписания акта капитуляции.

Российский политик заявил, что после атаки на кремль у россии не остается больше никаких вариантов, кроме как физически устранить президента Украины, то есть, убить его. Представитель российской власти сравнил Зеленского с Гитлером, как это ранее сделал глава российского МИД сергей лаврвов.

Экс-президент россии заявил, что Владимир Зеленский не будет нужен даже для подписания акта о капитуляции, ведь немецкий диктатор тоже его не подписывал.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница…", — написал дмитрий медведев.

Ранее в прямом эфире одного из российских телеканалов призвали к убийству посла Польши в россии. Такая реакция была вызвана тем, что в Польше при российском посольстве закрыли школу. По словам бывшего детского обмудсмена россии, убийство иностранного посла в россии вписывается в рамки межуднародных отношений как "ответный жест на недружественные проявления" Польши.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что дмитрию медведеву в Twitter разблокировали пост с оскорблениями в адрес Польши. Бывший президент написал, что Польши не должно существовать, а у россии нет причин поддерживать с ней дипломатические отношения. Кроме того, граждан Польши, которые воюют на стороне Украины, нужно "безжалостно истреблять, как вонючих крыс".