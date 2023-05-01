На российском ТВ обсуждали убийство польского посла: МИД страны отреагировал (видео)

В Польше отреагировали на заявления о допустимости убийства посла в россии

В россии продолжают делать шокирующие заявления в эфире телеканалов. Ранее депутат Госдумы призвал захватить Турцию, а теперь бывший детский омбудсмен и телеведущий публично желает смерти польскому послу.

Как сообщает польское издание Wyborcza, власти страны уже отреагировали на скандальное заявление. К слову, сделано оно было на одном из центральных российских телеканалов — Первом канале RT.

Так, бывший детский омбудсмен и некогда актер, сыгравший судью в программе "Час суда", Павел Астахов в эфире программы топ-пропагандиста владимира соловьева гневно отреагировал на то, что в Польше закрыли школу при посольстве россии. Он вспомнил происшествие в 2022 году с российским послом в Польше, которого облили красной краской, когда он пришел положить венок на кладбище советских воинов. В тот момент Астахов надеялся, что тело польского дипломата 9 мая найдут в Москве-реке.

"Посмотрите, что они делают. Они выгнали нас из наших квартир, они выгнали нас из дома отдыха, они забрали наш банковский счет в посольстве, теперь они забрали нашу школу. И как мы на это реагируем. Дипломатическая нота, мы вызываем посла", — пожаловался экс-омбудсмен.

Желание смерти иностранному послу Астахов оправдал ответными действиями на "недружественные проявления Польши". Он добавил, что такое поведение является нормальным в рамках международного права, и его научили этому в школе КГБ.

Польские власти уже отреагировали на такие заявления. МИД страны осудило заявления Астахова о допустимости убийства посла Польши и призвало россию "обеспечить безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве с посольством россии рассторгли договор на аренду. Землю, на которой расположено здание посольства, хотят вернуть в собственность государства. В россии отреагировали на это очередными угрозами и заявили, что примут "соответствующие меры" касательно украинского посольства в стране.