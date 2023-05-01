На російському ТБ обговорювали вбивство польського посла: МЗС країни відреагувало (відео)

У Польщі відреагували на заяви про допустимість вбивства посла у росії

У росії продовжують робити шокуючі заяви в ефірі телеканалів. Раніше депутат Держдуми закликав захопити Туреччину, а тепер колишній дитячий омбудсмен та телеведучий привселюдно бажає смерті польському послу.

Як повідомляє польське видання Wyborcza, влада країни вже відреагувала на скандальну заяву. До речі, зроблено його було на одному з центральних російських телеканалів — Першому каналі RT.

Так, колишній дитячий омбудсмен і актор, який зіграв суддю в програмі "Час суду", Павло Астахов в ефірі програми топ-пропагандиста володимира соловйова гнівно відреагував на те, що в Польщі закрили школу при посольстві росії. Він згадав подію у 2022 році з російським послом у Польщі, якого облили червоною фарбою, коли він прийшов покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів. На той час Астахов сподівався, що тіло польського дипломата 9 травня знайдуть у Москві-ріці.

"Погляньте, що вони роблять. Вони вигнали нас із наших квартир, вони вигнали нас із дому відпочинку, вони забрали наш банківський рахунок у посольстві, тепер вони забрали нашу школу. І як ми на це реагуємо. Дипломатична нота, ми викликаємо посла", — поскаржився екс-омбудсмен.

Бажання смерті іноземному послу Астахов виправдав діями у відповідь на "недружні прояви Польщі". Він додав, що така поведінка є нормальною в рамках міжнародного права, і його навчили цьому у школі КДБ.

Польська влада вже відреагувала на такі заяви. МЗС країни засудило заяви Астахова про допустимість вбивства посла Польщі та закликало росію "забезпечити безпеку всіх дипломатів відповідно до Віденської конвенції".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві з посольством росії розірвали договір на оренду. Землю, на якій розташована будівля посольства, хочуть повернути у власність держави. У росії відреагували на це черговими погрозами і заявили, що вживуть "відповідних заходів" щодо українського посольства в країні.