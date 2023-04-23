Знищити Україну та "допомогти" Сербії: російський депутат вассерман відзначився новою скандальною заявою

За словами депутата, знищення України необхідне задля допомоги Сербії

Депутат держдуми рф анатолій вассерман визнав, що мета росії полягає у знищенні України.

Про це чиновник розповів в ефірі парламентського телебачення, а фрагмент його виступу було наведено telegram-каналом Nexta.

Спочатку розмова стосувалася теми Сербії та про те, що НАТО нібито її блокує. За його словами, щоб цю "блокаду" прорвати, необхідно знищити Україну.

"Коли ми закінчимо ліквідацію "терористичної організації" Україна, тим самим покажемо, що незгодні миритися з "терором" та в інших місцях", — сказав він.

При цьому він традиційно для російської пропаганди назвав США "головним спонсором тероризму в усьому світі".

Зазначимо, що вассерман неодноразово відрізнявся своїми антиукраїнськими висловлюваннями, через що проти нього ще у 2015 році було відкрито кримінальне провадження за статтею 110 КК (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Як повідомлялося раніше, екс-президент росії дмитро медведєв видав нову порцію погроз на адресу Великої Британії і заявив, що це "нахабний і огидно-сирий острів, який повинен піти в безодню морську".