Сенаторка влаштувала скандал через те, що не змогла отримати доступ до файлів

Румунська сенаторка Діана Шошоаке, проти якої Україна ініціалізувала запровадження санкцій за звинуваченням у погрозах територіальної цілісності, знову відзначилася скандальними висловлюваннями.

Цього разу у мережі з’явилося відео, на якому Шошоаке сильно обурилася тим, що не змогла отримати доступ до парламентських документів та вигукнула фразу "Слава москві".

Спочатку сенаторка видала гнівну тираду, що документи не надійшли вчасно.

"Нам тільки о 12:00 надійшло оголошення, що на порядку денному будуть якісь теми, а коли ми відкриваємо, подивіться, що з’являється. 404 каталоги файлів не знайдено. За що голосуватимемо?", — заявила вона.

Після цього слово взяв один з її колег і зазначив, що, мабуть, на ноутбуці некоректно налаштований VPN, який працює на "московському режимі". Тим самим він, очевидно, натякнув на зв’язку Шошоаке з кремлем. Однак сенаторку це ще більше розлютило і вона продовжила свою емоційну промову.

"З огляду на те, що ноутбук належить Сенату, а вхід здійснюється по wi-fi Палати депутатів, це означає, що ця Палата депутатів безпосередньо пов’язана з путіним, а VPN — з Москви. Значить, Сенат обдурив. Сенат — путінський. Це путінський ноутбук з путінським. VPN, з путінським wi-fi. Так? Слава Москві!", — заявила вона.

Зважаючи на все, ця заява була випадом у бік політичних опонентів. Втім, раніше сенаторка уже пропонувала законопроєкт про скасування договору про добросусідство та співпрацю Бухареста та Києва, а також закликала приєднати території, такі як Північна Буковина, Герца, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний до Румунії.

Як повідомлялося раніше, колишній заступник міністра в уряді Польщі Кшиштоф Толвінський публічно назвав президента України Володимира Зеленського "провокатором та палієм війни".