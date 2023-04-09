Польський політик назвав Зеленського "президентом бандерівців" та "провокатором": йому вже відповіли

Політик неодноразово відзначався антиукраїнськими висловлюваннями

Колишній заступник міністра в уряді Польщі Кшиштоф Толвінський публічно назвав президента України Володимира Зеленського "провокатором та розпалювачем війни".

Як повідомляє wyborcza.pl, Толвінський заявив, ніби глава України намагається втягнути Польщу у "свою брудну війну" проти росії.

"Ця маріонеткова влада, що змішалася з американцями, обов’язково підпише пакти для нашої держави і нашого життя", — заявив він під час одного зі своїх виступів.

Толвінський також закликав до "національної блокади кордону з Україною", а також підштовхував свою аудиторію до збільшення активності в Інтернеті.

На запис звернув увагу Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки (OMZRiK), в якому нагадали, що Толвінський відомий тим, що активно підтримував росію та її пропаганду у Польщі. При цьому він також виступає за посилення співпраці з Білоруссю та режимом олександра лукашенка.

Білоруська пропаганда, своєю чергою, використовує його візити для просування тези про те, що поляки не підтримують Україну.

"Самі фрази Толвінського характерні для кремлівської новомови. Він говорить не про "напад на Україну", а про "брудну війну, яку Україна веде з російською федерацією". Президент України для Толвинського є "президентом бандерівців". Толвінський закликає поляків поширювати проросійський меседж у соціальних мережах", — повідомляють в OMZRiK.

У Центрі також кажуть, що його діяльність є частиною гібридної війни, щоби вплинути на громадськість.

OMZRiK закликав ресурси, які розмістили матеріали з Толвінським, їх видалити.

При цьому OMZRiK вже звертався до суду щодо більш ранніх висловлювань політика, проте тоді не досяг результату.

Толвінський, своєю чергою, почав вести політичну діяльність і створює свою партію.

Як повідомлялося раніше, днями Польща та Україна домовилися про новий пакет збройової допомоги, в якому будуть винищувачі МІГ-29.