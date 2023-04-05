"Ми надсилаємо послання Кремлю": президент Польщі назвав умову закінчення війни в Україні

Польща має намір підтримувати Україну доти, доки росія не виведе свої війська з усіх захоплених територій

Війна в Україні завершиться за однієї умови — коли росія виведе свої війська з усіх окупованих територій, включаючи Крим та Донбас. Жодна країна світу не має права вирішувати за Україну на яких умовах приймати мир.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час свого виступу у Королівському замку у Варшаві, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Мир між Україною та росією буде укладено лише в тому випадку, коли росія визнає міжнародні кордони України від 1991 року.

Також він додав, що невигідні умови припинення війни для України є неприйнятними. Якщо зараз погодитись на пропозиції росії, то й надалі країна-агресор окупуватиме українські землі і війна не припиниться.

"Тільки Україна має визначати умови. Єдина вимога – повне виведення військ з території України. Про жодні переговори та рішення над головами українців не може бути й мови. Якщо хтось починає такі розмови, я питаю: "Ти був у Бородянці? Бучі? Ірпені? Тоді їдь і подивися", — заявив президент Польщі.

Анджей Дуда зазначив, що Польща продовжить стояти на варті інтересів України. Крім того, він відправив послання кремлю, в якому чітко заявив, що росії більше ніколи не вдасться посварити дві держави.

"Ми відправляємо послання Кремлю – вам не вдасться нас посварити та розділити. Ніколи більше", — резюмував Дуда.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки винищувачів Україна отримала від Польщі. Країна-союзник не має наміру зупинятися і найближчим часом планує передати Україні ще партію винищувачів МіГ-29.