Фіналізація війни буде такою, як треба Україні – Подоляк на KJF-2023

Після закінчення війни головним завданням для української влади стане запобігання ризикам з боку Росії

Закінчення війни в Україні буде таким, як цього бачить сама Україна, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Все залежить від того, як ця війна буде фіналізована. Чи буде вона фіналізована правильно? Чи буде вона знову ж таки, як 2014 році, закінчена десь посередині. Але між тим, фіналізація війни в будь-якому випадку буде такою, як потрібно Україні", — заявив Подоляк у своєму виступі на Kyiv Jewish Forum — 2023, який цього року проходить у Вашингтоні і присвячений річниці повномасштабного нападу Росії на Україну.

За його словами, після завершення війни головним завданням для української влади стане запобігання ризикам, які сьогодні генерує Російська Федерація, а також післявоєнне відновлення країни.

"Для України це буде фундаментально важливий час відразу після війни. Але це вікно можливостей буде не дуже довгим. Ми маємо ним максимально швидко скористатися. І я тут розраховую на допомогу наших єврейських партнерів, виходячи з того, що вони побудували в Ізраїлі", — сказав радник голови ОП.

Він також розповів, що вже зараз проговорюються моделі контролю за повоєнною фінансовою допомогою Україні від її союзників. "На мій погляд, ефективною моделлю були б міжнародні агенції, де були б наглядові ради з країн-партнерів, а операційна дирекція з України, наприклад", — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, ініціатором Kyiv Jewish Forum є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. KJF щорічно збирає президентів України та Ізраїлю, представників парламентів та урядів. Уперше форум пройшов у 2019 році в Києві, де зібрав 500 учасників зі всього світу. З 2020 року захід перейшов в онлайн-режим, а його аудиторія станом на 2021 рік досягла майже 1 млн осіб.

Цьогорічний KJF організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.