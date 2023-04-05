"Мы отправляем послание Кремлю": президент Польши назвал условие окончания войны в Украине

Польша намерена поддерживать Украину до тех пор, пока россия не выведет свои войска со всех захваченных территорий

Война в Украине завершится при одном условии — когда россия выведет свои войска со всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Ни одна страна в мире не имеет права решать за Украину на каких условиях принимать мир.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления в Королевском замке в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина". Мир между Украиной и россией будет заключен только в том случае, когда россия признает международные границы Украины от 1991 года.

Также он добавил, что невыгодные условия прекращения войны для Украины неприемлемы. Если сейчас согласиться на предложения россии, то в дальнейшем страна-агрессор продолжит оккупировать украинские земли и война не прекратится.

"Только Украина должна определять условия. Единственное требование – полный вывод войск с территории Украины. Ни о каких переговорах и решениях над головами украинцев не может быть и речи. Если кто-то начинает такие разговоры, я спрашиваю: "Ты был в Бородянке? Буче? Ирпене? Тогда езжай и посмотри", — заявил президент Польши.

Анджей Дуда отметил, что Польша продолжит стоять на страже интересов Украины. Кроме того, он отправил послание кремлю в котором четко заявил, что россии больше никогда не удастся рассорить два государства.

"Мы отправляем послание Кремлю – вам не удастся нас поссорить и разделить. Никогда больше", — резюмировал Дуда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько истребителей Украина получила от Польши. Страна-союзник не собирается останавливаться и в ближайшее время планирует передать Украине еще партию истребителей МиГ-29.