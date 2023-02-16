Финализация войны будет такой, как надо Украине – Подоляк на KJF-2023

После завершения войны главной задачей для украинской власти станет предотвращение рисков со стороны рф

Окончание войны в Украине будет таким, как это видит сама Украина, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Все зависит от того, как эта война будет финализирована. Будет ли она финализирована правильно? Будет ли она такой же, как 2014 году, закончена где-то посередине. Но между тем, финализация войны в любом случае будет такой, как нужно Украине", — заявил Подоляк в своем выступлении на Kyiv Jewish Forum – 2023, который в этом году проходит в Вашингтоне и посвящен годовщине полномасштабного нападения России на Украину.

По его словам, после завершения войны главной задачей для украинской власти станет предотвращение рисков, которые сегодня генерирует Российская Федерация, а также послевоенное восстановление страны.

"Для Украины это будет фундаментально важное время сразу после войны. Но это окно возможностей будет не очень длинным. Мы должны им максимально быстро воспользоваться. И я здесь рассчитываю на помощь наших еврейских партнеров, исходя из того, что они построили в Израиле", — сказал советник главы ОП.

Он также рассказал, что уже сейчас проговариваются модели контроля над послевоенной финансовой помощью Украине от ее союзников. "На мой взгляд, эффективной моделью были бы международные агентства, где были бы наблюдательные советы из стран-партнеров, а операционная дирекция из Украины, например", — пояснил Подоляк.

Напомним, инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. KJF ежегодно собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве, где собрал 500 участников со всего мира. С 2020 года мероприятие перешло в онлайн-режим, а его аудитория по состоянию на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

Нынешний KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Obozrevatel, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.