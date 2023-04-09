Польский политик назвал Зеленского "президентом бандеровцев" и "провокатором": ему уже ответили

Политик неоднократно отмечался антиукраинскими высказываниями

Бывший заместитель министра в правительстве Польши Кшиштоф Толвинский публично назвал президента Украины Владимира Зеленского "провокатором и поджигателем войны".

Как информирует wyborcza.pl, Толвинский заявил, будто глава Украины пытается втянуть Польшу в "свою грязную войну" против россии.

"Эти марионеточные власти, смешавшиеся с американцами, обязательно подпишут пакты для нашего государства и нашей жизни", — заявил он во время одного из своих выступлений.

Толвинский также призвал к "национальной блокаде границы с Украиной", а также подталкивал свою аудиторию к увеличению активности в интернете.

На запись обратил внимание Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения (OMZRiK), в котором напомнили, что Толвинский известен тем, что активно поддерживал россию и ее пропаганду в Польше. При этом он также выступает за усиление сотрудничества с Беларусью и режимом александра лукашенко.

Белорусская пропаганда в свою очередь использует его визиты для продвижения тезиса о том, что поляки не поддерживают Украину.

"Сами фразы Толвинского характерны для кремлевского новояза. Он говорит не о "нападении на Украину", а о "грязной войне, которую Украина ведет с российской федерацией". Президент Украины для Толвинского является "президентом бандеровцев". Толвинский призывает поляков распространять пророссийский месседж в социальных сетях", — сообщают в OMZRiK.

В Центре также говорят, что его деятельность является частью гибридной войны, чтобы повлиять на общественность.

OMZRiK призвал ресурсы, разместившие материалы с Толвинским, их удалить.

При этом OMZRiK уже обращался к суду относительно более ранних высказываний политика, однако тогда не добился результата.

Толвинский в свою очередь начал вести политическую деятельность и создает свою партию.

Как сообщалось ранее, на днях Польша и Украина договорились о новом пакете оружейной помощи, в котором будут истребители МиГ-29.