Сенатор устроила скандал из-за того, что не смогла получить доступ к файлам

Румынский сенатор Диана Шошоаке, против которой Украина инициализировала введение санкций по обвинению в угрозах территориальной целостности, вновь отметилась скандальными высказываниями.

На этот раз в сети появилось видео, на котором Шошоаке сильно возмутилась тем, что не смогла получить доступ к парламентским документам и выкрикнула фразу "Слава москве".

Поначалу сенатор выдала гневную тираду о том, что документы не поступили вовремя.

"Нам только в 12:00 пришло объявление, что в повестке дня будут какие-то темы, а когда мы открываем, посмотрите, что появляется. 404 каталог файлов не найден. За что будем голосовать?", — заявила она.

После этого слово взял один из ее коллег и отметил, что по всей видимости на ноутбуке некорректно настроен VPN, который работает на "московском режиме". Тем самым он, по всей видимости, намекнул на связи Шошоаке с кремлем. Однако сенатора это еще больше разозлило и она продолжила свою эмоциональную речь.

"Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по wi-fi Палаты депутатов, это означает, что эта Палата депутатов напрямую связана с путиным, а VPN — из Москвы. Значит, Сенат обманул. Сенат — путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!", — заявила она.

Судя по всему это заявление было выпадом в сторону политических оппонентов. Впрочем, ранее сенатор уже предлагала законопроект об отмене договора о добрососедстве и сотрудничество Бухареста и Киева, а также призывала присоединить территории, такие как Северная Буковина, Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный, к Румынии.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель министра в правительстве Польши Кшиштоф Толвинский публично назвал президента Украины Владимира Зеленского "провокатором и поджигателем войны".