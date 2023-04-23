Уничтожить Украину и "помочь" Сербии: российский депутат вассерман отличился новым скандальным заявлением

По словам депутата, уничтожение Украины необходимо ради помощи Сербии

Депутат госдумы рф анатолий вассерман признал, что цель россии заключается в уничтожении Украины.

Об этом чиновник рассказал в эфире парламентского телевидения, а фрагмент его выступления был приведен telegram-каналом Nexta.

Изначально разговор касался темы Сербии и о том, что НАТО якобы ее блокирует. По его словам, чтобы эту "блокаду" прорвать необходимо уничтожить Украину.

"Когда мы закончим ликвидацию "террористической организации" Украина, тем самым покажем, что несогласны мириться с "террором" и в других местах", — сказал он.

При этом он традиционно для российской пропаганды назвал США "главным спонсором терроризма во всем мире".

Отметим, что вассерман неоднократно отличался своими антиукраинскими высказываниями из-за чего против него еще в 2015 году было открыто уголовное производство по статье 110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Как сообщалось ранее, экс-президент россии дмитрий медведев выдал новую порцию угроз в адрес Великобритании и заявил, что это "наглый и противно-сырой остров, который должен уйти в пучину морскую".