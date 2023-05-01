"Унітаз у кадр не потрапив?": дипломатів рф вигнали з будівлі у Варшаві, вони захопили з собою пралку (відео)

Росіяни не забули винести одну з найголовніших "скріп" так званого "руського міра"

Виїжджаючи з приміщення середньої школи при посольстві рф в Польщі, яке конфіскувала влада Варшави, росіяни захопили з собою і пральну машинку, яка вже давно стала одним із символів мародерства й інших воєнних злочинів рф.

Відповідне відео вже незабаром поширилося у соцмережах. На них видно, що росіяни, виїжджаючи з будівлі, тягнуть за собою велику побутову техніку. Примітно, що серед речей, які виносили з будівлі під час переїзду, виявився і баян. Про це пише видання NV.

За словами міського голови Варшави Рафала Тшасковського, цю будівлю посольство росії зайняло самовільно й незаконно, а під час виселення їх звідти дипломати намагалися чинити опір і відмовлялися відчиняти ворота. Звісно, це не допомогло і вже незабаром поляки виставили їх із будівлі.

"Ми взяли під контроль ще одну будівлю, яку протизаконно займала рф, на основі рішення суду, яка також зобов’язує росію виплатити 31 млн злотих за протиправне зайняття приміщення на Келецькій, 45", — сказав мер міста.

Варто зазначити, що у квітні 2023 року за розпорядженням суду будівлю у Варшаві, яку представники російської сторони використовували з 50-х років як школу для дітей дипломатів, повернули у розпорядження мерії.

Тим часом у соцмережах під роликом переїзду росіян із приміщення вже встигли посміятися з того, що у кадрі засвітилася пральна машинка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наприкінці 2022 року в мережі з’явилося відео, на якому видно, що російські окупанти перейшли з унітазів і пральних машинок на більш незвичайні "трофеї".