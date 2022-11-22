Зациклило на пралках? Мережа сміється з російського полковника, який отримав "особливий" хабар

Майбутня перевірка військкомату обернулася для російського полковника судовим позовом

Особлива прихильність росіян до пральних машин вражає навіть іноземців — недарма в Чехії особливим способом прикрасили пам’ятник російському солдатові. Однак днями стало відомо про ще один курйозний випадок, пов’язаний з побутовою технікою — російський полковник Іван Мертвищев, сподіваючись отримати хабар, "замовив" собі у підлеглих "пралку" вартістю 70 тисяч рублів.

Інформацію про це передає російське видання "Комерсант". На жаль для військового, комісар військкомату, якому було запропоновано вирішити ситуацію за допомогою хабарництва, виявився принциповим і повідомив про незаконне здирництво з боку керівництва.

Інцидент стався у Московській області. Як виявилося, полковник Мертвищев мав прибути до військкомату Раменки з певною перевіркою. Знаючи всю внутрішню кухню та моменти, які виявляться проблемними, він відразу ж натякнув, як питання можна вирішити без особливих проблем. Його оплатою мала стати пральна машина за 70 тисяч рублів (близько 42 тисяч грн).

Мертвищев попередив військкомат про свій візит за тиждень до передбачуваного приїзду. Військком, який мав дати хабар, спочатку погодився на хитрий план полковника. Проте сам звернувся до вищих інстанцій з метою покарати колеги, який бажає легкої наживи. За підсумком Мертвищев був узятий правоохоронцями під час отримання хабара на місці злочину.

Наразі відомо, що проти полковника відкрито кримінальну справу, він на два місяці поміщений під домашній арешт. Повідомляється, що полковник визнав себе винним. Подальше його покарання визначатимуть у суді.

Реакція користувачів соцмереж на подібний випадок не забарилася. Звичайно ж, багато українців, котрі пам’ятають як російські окупанти крали побутову техніку з будинків евакуйованих мирних жителів, єхидничають сповна.

Нагадаємо, що російські солдати займалися мародерством в Україні на регулярній основі. Більшість викрадених речей, у тому числі й побутової техніки, вони відправили додому з території Білорусі.