Щоб захопити російського солдата, потрібна тільки пральна машинка: смішні приколи та меми про росіян

Український народ не зломити навіть у таких складних та стресових ситуаціях, як війна.

Поки бійці ЗСУ та тероборони захищають Україну від путінських солдатів, українці тримають "гумористичний фронт", підтримуючи моральний стан громадян веселими приколами, мемами та анекдотами. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росію. До вашої уваги — народна творчість із мережі.

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.