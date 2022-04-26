Щоб захопити російського солдата, потрібна тільки пральна машинка: смішні приколи та меми про росіян
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Поки бійці ЗСУ та тероборони захищають Україну від путінських солдатів, українці тримають "гумористичний фронт", підтримуючи моральний стан громадян веселими приколами, мемами та анекдотами. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росію. До вашої уваги — народна творчість із мережі.
Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.