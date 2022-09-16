"Холодильник в Україні вкрали?" У російському серіалі знайшли цікаву "пасхалку", в мережі сміються

Серіал вийшов у грудні 2021 року

У Росії показали нові серії серіалу "Універ. 10 років по тому", в одному з епізодів якого знайшли "пасхалку".

На це звернув увагу український активіст Сергій Стерненко. У своєму телеграм-каналі він оприлюднив два скриншоти, на яких чітко видно магнітик із написом "ПТН ПНХ" в 11 серії сезону.

"На росії велика зрада. Телеканал ТНТ показав серіал "Унівєр. 10 лєт спустя", а там у одній із серій путіна шлють у відомому напрямку", — написав він.

Користувачі мережі не залишили це поза увагою і почали жартувати про те, що холодильник із магнітиком було вкрадено в Україні російськими окупантами, втім, інші зазначили, що зйомки та прем’єра цього сезону відбулися до початку вторгнення (11 серія вийшла 22 грудня 2021 року).

Як повідомлялося раніше, нещодавно російський топпропагандист володимир солов’їв з’явився в одному з ефірів своєї програми з помітно "пом’ятим" обличчям. А пізніше з’явилася інформація, що за наказом російського диктатора володимира путіна його не лише побили, а й принизили з метою отримати на нього компромат.