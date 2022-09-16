"Холодильник в Украине украли?" В российском сериале нашли любопытную "пасхалку", в сети смеются

Сериал вышел в декабре 2021 года

В россии показали новые серии сериала "Универ. 10 лет спустя", в одном из эпизодов которого нашли "пасхалку".

На это обратил внимание украинский активист Сергей Стерненко. В своем телеграм-канале он обнародовал два скриншота, на которых отчетливо виден магнитик с надписью "ПТН ПНХ" в 11 серии сезона.

"На россии большая "зрада". Телеканал ТНТ показал сериал "Универ. 10 лет спустя", а там в одной из серий путина шлют в известном направлении", — написал он.

Пользователи сети не оставили это без внимания и начали шутить о том, что холодильник с магнитиком был украден в Украине российскими оккупантами, впрочем, другие отметили, что съемки и премьера этого сезона состоялись до начала вторжения (11 серия вышла 22 декабря 2021 года).

Как сообщалось ранее, недавно российский топ-пропагандист владимир соловьев появился в одном из эфиров своей программы с заметно "помятым" лицом. А позже появилась информация, что по приказу российского диктатора владимира путина его не только избили, но и унизили с целью заполучить на него компромат.