Россияне не забыли вынести одну из самых главных "скреп" так называемого "русского мира"

Выезжая из помещения средней школы при посольстве рф в Польше, которое конфисковали власти Варшавы, россияне прихватили с собой и стиральную машинку, уже давно ставшую одним из символов мародерства и других военных преступлений россии.

Соответствущее видео уже вскоре распространилось по социальным сетям. На них видно, что россияне, выезжая из здания, волокут за собой крупную бытовую технику. Что примечательно, среди вещей, которые выносили из здания при переезде, оказался и баян. Об этом пишет издание NV.

По словам городского головы Варшавы Рафала Тшасковского, это здание посольство россии заняло самовольно и незаконно, а во время выселения их оттуда, дипломаты пытались сопротивляться и отказывались открывать ворота. Естественно, это не помогло и уже вскоре поляки выставили их из здания.

"Мы взяли под контроль еще одно здание, которое противозаконно занимала РФ, на основе решения суда, которое также обязывает россию выплатить 31 млн злотых за противоправное занятие помещения на Келецкой, 45", — сказал мэр города.

Стоит отметить, что в апреле 2023 года по распоряжению суда здание в Варшаве, которое представители российской стороны использовали с 50-х годов как школу для детей дипломатов, вернули в распоряжение мэрии.

Тем временем в социальной сети под роликом переезда россиян из помещения уже успели посмеяться с того, что в кадре засветилась стиральная машинка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце 2022 года в сети появилось видео на котором видно, что российские оккупанты перешли с унитазов и стиральных машинок на более необычные "трофеи".