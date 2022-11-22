Зациклило на стиралках? Сеть смеется над российским полковником, получившим "особую" взятку

Предстоящая проверка военкомата обернулась для российского полковника судебным иском

Особая привязанность россиян к стиральным машинами поражает умы даже иностранцев — недаром в Чехии особым способом украсили памятник российскому солдату. Однако на днях стало известно об еще одном курьезном случае, связанным с бытовой техникой — российский полковник Иван Мертвищев, надеясь получить взятку, "заказал" себе у подчиненных "стиралку" стоимостью 70 тысяч рублей.

Информацию об этом передает российское издание "Коммерсантъ". К сожалению для военного, комиссар военкомата, которому было предложено решить ситуацию с помощью мздоимства, оказался принципиальным и сообщил о незаконном вымогательстве со стороны руководства.

Инцидент произошел в Московской области. Как оказалось, полковник Мертвищев должен был прибыть в военкомат Раменки с определенной проверкой. Зная всю внутреннюю кухню и моменты, которые явно окажутся проблемными, он сразу же намекнул, как вопрос можно решить без особых проблем. Его оплатой должна была стать стиральная машина за 70 тысяч рублей (около 42 тысяч грн).

Мертвищев предупредил военкомат о своем визите за неделю до предполагаемого приезда. Военком, который должен был дать взятку, сначала согласился на хитрый план полковника. Однако сам обратился в вышестоящие инстанции с целью наказать желающего легкой наживы коллеги. По итогу Мертвищев был взят правоохранителями во время получения взятки с поличным.

На данный момент известно, что в отношении полковника открыто уголовное дело, он на два месяца помещен под домашний арест. Сообщается, что полковник признал себя виноватым. Дальнейшее его наказание будут определять в суде.

Реакция пользователей соцсетей на подобный случай не заставила себя ждать. Конечно же, многие украинцы, помнящие как российские оккупанты воровали бытовую технику из домов эвакуировавшихся мирных жителей, ехидничают на полную.

Напомним, что российские солдаты занимались мародерством в Украине на регулярной основе. Большинство украденных вещей, в том числе и бытовой техники, было ими отправлено домой с территории Беларуси.