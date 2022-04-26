Чтобы захватить российского солдата, нужна только стиральная машинка: смешные приколы и мемы про россиян
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Пока бойцы ЗСУ и теробороны защищают Украину от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт", поддерживая моральное состояние граждан веселыми приколами, мэмами и анекдотами. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки про россию. Вашему вниманию — народное творчество из сети.
Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.