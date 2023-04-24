"росії не потрібні поліглоти": депутат Держдуми пропонує замість англійської вивчати військову підготовку

Депутат Держдуми заявив, що потрібно готувати не лише "поліглотів", а й спеціалістів в інших областях

У росії хочуть скасувати обов’язкове вивчення англійської мови у школах. У Держдумі країни вважають, що це предмет відволікає школярів вивчення військової підготовки.

Таку заяву зробив член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Султан Хамзаєв від правлячої партії "Єдина росія". За його словами, в англомовних країнах не вивчають в обов’язковому порядку російську мову, тож російські діти мають бути "орієнтовані на Захід".

"Потрібно уникати прозахідного вектора в системі освіти росії. З ключового: час вивести англійську мову з переліку обов’язкових предметів у системі середньої освіти", — повідомив він у коментарі РІА Новости.

Також Хамзаєв додав, що англійська мова стала міжнародною лише через те, що "її всовували в освітню програму як обов’язкову". Але в США чи Великій Британії не вивчають російську мову, тому, на думку депутата, російські діти не повинні бути спрямовані на Захід.

"Ми з самого дитинства звертаємо погляд дітей на Захід. Де в освітній програмі США чи Великій Британії обов’язкова російська мова? Навіщо? Коли є такий великий світ, як Китай, Саудівська Аравія, Латинська Америка, Індія", — додав він.

На додачу до цього російський депутат поскаржився, що в освітній програмі важко знайти місце для військової підготовки, а креслення і астрономію взагалі забули. Насамперед у школі треба приділяти увагу не освіті дитини, яке здоров’ю та психологічному стану, тому потрібні такі предмети як фізкультура, психологія, активності з додаткової соціалізації дитини.

"Країні потрібні сильні фахівці у різних галузях, і в першу чергу технічних, а не одні поліглоти, які знають лише англійську мову", — резюмував він.

Самі ж росіяни не в захваті від такої пропозиції. Вони нагадали депутату, що англійська мова не перестане бути міжнародною від того, що скасують у російських школах. Але є й ті, кому ця ідея припала до душі. На їхню думку англійська мова не може бути міжнародною, вона просто національна, а до міжнародної мови належить есперанто — штучно створена 1887 року мова, яка не належить жодній державі.

Маячня цілковита. У них там у Думі план якийсь за безглуздими пропозиціями? Від того, що ми перестанемо вивчати всією країною англійську, англійська не перестане бути міжнародною мовою, у тому числі у світовій науковій літературі. А в університеті починати навчати ABС вже пізно.

І звідки ж такі "кадри" до депутатів потрапляють? Цікаво, а як потім російські школярі, не знаючи англійської, користуватимуться комп’ютерним софтом, у якого весь інтерфейс англійською буде? А програмісти як писатимуть програми, не знаючи англійської. Цей дядько взагалі хоч раз задумався, завдяки чому працює його айфон і за рахунок чого існує система кібербезпеки? Він взагалі в курсі, що таке цифровий світ і якою мовою в ньому пишуться оператори та функції? Ось чесне слово, але коли бачу подібні заяви від членів держдуми, то аж страшно стає за майбутнє наших дітей.

Чим менш освічені росіяни, тим більше шансів у таких як султан Хамзата.

Він сам точно освічений??? Страшно стає за майбутнє нашої країни та поколінь, коли розумієш, що це марення говорять можновладці. Хочеш зруйнувати націю — необов’язково війна, можна просто зруйнувати освіту і нація почне деградувати, знищуючи себе сама.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з підручників у росії прибрали згадки Києва як столиці Київської Русі. Історію переписали як учнів молодших класів, так учнів середньої школи.