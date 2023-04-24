"росії не потрібні поліглоти": депутат Держдуми пропонує замість англійської вивчати військову підготовку
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Депутат Держдуми заявив, що потрібно готувати не лише "поліглотів", а й спеціалістів в інших областях
У росії хочуть скасувати обов’язкове вивчення англійської мови у школах. У Держдумі країни вважають, що це предмет відволікає школярів вивчення військової підготовки.
Таку заяву зробив член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Султан Хамзаєв від правлячої партії "Єдина росія". За його словами, в англомовних країнах не вивчають в обов’язковому порядку російську мову, тож російські діти мають бути "орієнтовані на Захід".
"Потрібно уникати прозахідного вектора в системі освіти росії. З ключового: час вивести англійську мову з переліку обов’язкових предметів у системі середньої освіти", — повідомив він у коментарі РІА Новости.
Також Хамзаєв додав, що англійська мова стала міжнародною лише через те, що "її всовували в освітню програму як обов’язкову". Але в США чи Великій Британії не вивчають російську мову, тому, на думку депутата, російські діти не повинні бути спрямовані на Захід.
"Ми з самого дитинства звертаємо погляд дітей на Захід. Де в освітній програмі США чи Великій Британії обов’язкова російська мова? Навіщо? Коли є такий великий світ, як Китай, Саудівська Аравія, Латинська Америка, Індія", — додав він.
На додачу до цього російський депутат поскаржився, що в освітній програмі важко знайти місце для військової підготовки, а креслення і астрономію взагалі забули. Насамперед у школі треба приділяти увагу не освіті дитини, яке здоров’ю та психологічному стану, тому потрібні такі предмети як фізкультура, психологія, активності з додаткової соціалізації дитини.
"Країні потрібні сильні фахівці у різних галузях, і в першу чергу технічних, а не одні поліглоти, які знають лише англійську мову", — резюмував він.
Самі ж росіяни не в захваті від такої пропозиції. Вони нагадали депутату, що англійська мова не перестане бути міжнародною від того, що скасують у російських школах. Але є й ті, кому ця ідея припала до душі. На їхню думку англійська мова не може бути міжнародною, вона просто національна, а до міжнародної мови належить есперанто — штучно створена 1887 року мова, яка не належить жодній державі.
- Маячня цілковита. У них там у Думі план якийсь за безглуздими пропозиціями? Від того, що ми перестанемо вивчати всією країною англійську, англійська не перестане бути міжнародною мовою, у тому числі у світовій науковій літературі. А в університеті починати навчати ABС вже пізно.
- І звідки ж такі "кадри" до депутатів потрапляють? Цікаво, а як потім російські школярі, не знаючи англійської, користуватимуться комп’ютерним софтом, у якого весь інтерфейс англійською буде? А програмісти як писатимуть програми, не знаючи англійської. Цей дядько взагалі хоч раз задумався, завдяки чому працює його айфон і за рахунок чого існує система кібербезпеки? Він взагалі в курсі, що таке цифровий світ і якою мовою в ньому пишуться оператори та функції? Ось чесне слово, але коли бачу подібні заяви від членів держдуми, то аж страшно стає за майбутнє наших дітей.
- Чим менш освічені росіяни, тим більше шансів у таких як султан Хамзата.
- Він сам точно освічений??? Страшно стає за майбутнє нашої країни та поколінь, коли розумієш, що це марення говорять можновладці. Хочеш зруйнувати націю — необов’язково війна, можна просто зруйнувати освіту і нація почне деградувати, знищуючи себе сама.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з підручників у росії прибрали згадки Києва як столиці Київської Русі. Історію переписали як учнів молодших класів, так учнів середньої школи.