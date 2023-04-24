"россии не нужны полиглоты": депутат Госдумы предлагает вместо английского изучать военную подготовку

Депутат Госдумы заявил, что нужно готовить не только "полиглотов", но и специалистов в других областях

В россии хотят отменить обязательное изучение английского языка в школах. В Госдуме страны считают, что этот предмет отвлекает школьников от изучения военной подготовки.

Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев от правящей партии "Единая россия". По его словам, в англоязычных странах не изучают в обязательном порядке русский язык, так почему российские дети должны быть "ориентированы на Запад".

"Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования россии. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования", — сообщил он в комментарии РИА Новости.

Также Хамзаев добавил, что английския язык стал международным только из-за того, что "его всовывали в образовательную программу как обязательный". Но в США или Великобритании не изучают русский язык, поэтому, по мнению депутата, российские дети не должны быть направлены на Запад.

"Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык? Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия", — добавил он.

Вдобавок к этому российский депутат пожаловался, что в образовательной программе с трудом нашлось место для военной подготовки, а черчение и астрономию и вовсе забыли. В первую очередь в школе нужно уделять внимание не образованию ребенка, а его здоровью и психологическому состоянию, поэтому нужны такие предметы как физкультура, психология, активности по дополнительной социализации ребенка.

"Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык", — резюмировал он.

Сами же россияне не в восторге от такого предложения. Они напомнили депутату, что английский язык не перестанет быть международным от того, что отменят в российских школах. Но есть и те, кому эта идея пришлась по душе. По их мнению английский язык не может быть международным, он просто национальный, а к международному языку относится эсперанто — искуственно созданный в 1887 году язык, который не принадлежит ни одному государству.

Бред полнейший. У них там в Думе план какой-то по дурацким предложениям? От того, что мы перестанем изучать всей страной английский, английский не перестанет быть международным языком, в том числе в мировой научной литературе. А в университете начинать учить ABС уже поздно.

И откуда же такие "кадры" в депутаты попадают? Интересно, а как потом российские школьники, не зная английского, будут пользоваться компьютерным софтом, у которого интерфейс весь на английском будет? А программисты как будут писать программы, не зная английского. Этот дядя вообще хоть раз задумался, благодаря чему работает его айфон и за счёт чего существует система кибербезопасности? Он ВООБЩЕ в курсе, что такое цифровой мир и на каком языке в нём пишутся операторы и функции? Вот честное слово, но когда вижу подобные заявления от членов госдумы, то аж страшно становится за будущее наших детей.

Чем менее образованы россияне тем больше шансов у таких как султан Хамзата.

Он сам точно образованный??? Страшно становится за будущее нашей страны и поколений, когда понимаешь что этот бред говорят власть имущие….Хочешь разрушить нацию — необязательно война, можно просто разрушить образование и нация начнёт деградировать, уничтожая себя сама.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из учебников в россии убрали упоминания Киева как столицы Киевской Руси. Историю переписали как для учеников младших классов, так и для учащихся средней школы.