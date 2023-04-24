"Готовят детей на фарш": в россии создали мультик о войне в Украине, озвучил охлобыстин (видео)

Пока неизвестно, на кого рассчитан мультфильм

Российская пропаганда поражает. Там выпустили для детей "Азбуку СВО", которую озвучил путинист Иван Охлобыстин, собиравшийся ехать воевать в Украину.

Так, российские мультипликаторы создали очередной пропагандистский "шедевр" — мультик-инструкцию для солдат под названием "Азбука СВО". В нем российский актер Охлобыстин рассказывает об основах штурма зданий и рытья окопов.

Мультик переполнен плоскими шутками, к примеру, о проктологе. А врагами, разумеется, изображены военные с флагами Украины. События происходят на фоне полностью разрушенных городов, хотя кто их разрушил, — не уточняется.

В сети мультик уже стал поводом для шуток. Говорят, что с его помощью будут готовить "пушечное мясо" прямо из школ. Также шутят о том, что уровень интеллекта российских военных находится на уровне детского сада.

Сам мультик очевидно рассчитан на детскую аудиторию. Поскольку россия активно использует детей в гибридной войне. В частности, для манипуляции международным обществом.

Также напомним, что пропагандисты начали снимать в Мариуполе фильм о так называемом "освобождении города". Местные жалуются, что съемочная группа устраивает стрельбу и взрывы, что дополнительно травмирует горожан.