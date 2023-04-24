Пожиратели детских душ. Как россияне используют детей для манипуляции международым сообществом

Оккупанты учат справляться с оружием даже дошкольников

Россияне с самого начала приняли логику геноцида и показали, что готовы безжалостно убивать украинцев. Кое-где оккупанты кичатся своими жестокими действиями на камеру и выставляют видеодоказательства насилия в сеть. А недавно завербованные зеки в ППК "Вагнер" признались в убийствах украинских детей. О зверствах в деталях они рассказали в интервью российской правозащитной организации.

За все действия против украинского народа, а в особенности детей, россияне несомненно будут отвечать. Исключительно из-за депортации украинских детей в россию Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина. В совершении военного преступления также подозревают его приспешницу Марию Львову-Белову.

В марте 2023 года домой удалось вернуть 308 детей, которых захватчики принудительно вывезли в россию. Теперь у Украины есть еще 308 свидетельств, которые помогут наказать преступников в будущем. Россияне не только препятствуют воссоединению с семьями, но и всячески издеваются над детьми.

"Телеграф" обратился к основателю фонда "Save Ukraine" Николаю Кулебе, чтобы узнать какие действия предпринимает Украина для того, чтобы вернуть похищенных детей и привлечь россию к ответственности в будущем.

Как рассказали в организации, еще за неделю до полномасштабного вторжения российские СМИ пустили в сеть кучу контента, где они показывали, как вывозят детей из интернатов Донецкой и Луганской областей. А с 24 февраля 2022 года похищение детей началось на каждой оккупированной территории без исключения. Это происходило сразу после того, как они устанавливали свою оккупационную власть.

"Каждое действие было заранее спланировано. Сначала россияне запугали людей и заставили почувствовать беспомощность. После этого они показательно вывозили детей коллаборантов на время, а затем возвращали. Это было сделано с целью придать обманчивое убеждение в своих положительных намерениях. Сознанием детей ловко манипулировали даже в школах», — отмечают в офисе.

Что на самом деле ждет детей в России?

"Украинские власти имеют соответствующую базу и продолжают работать над верификацией всех принудительно вывезенных детей. Наша организация тоже собирает свои данные. Точно известно, что их всячески русифицируют, заставляют уважительно относиться к российским государственным символам и не возвращают родителям. Мы это все называем психологические пытки", - утверждает представитель благотворительного фонда "Save Ukraine".

Дети испытывают не только моральное давление. Кое-где за неповиновение говорить на русском или петь российский гимн дети переживают физическое насилие. Только за то, что они украинцы их избивают и наказывают: не выпускают на прогулки, заставляют писать и переписывать какие-то русские тексты и т.д.

"Мы знаем, что несовершеннолетних из Харьковской области вывозили в Краснодарский край — Гелинджик. Потом уже детей самовольно перемещали в Анапу. В последний раз нам удалось вернуть украинских детей из российского города Воронеж. Что касается детей из Херсона, то их в основном транспортировали на территорию Крыма ", — сообщает организация.

Зачем Россия это делает?

"К сожалению, у россиян было время отточить свои навыки ассимиляции украинских детей. С 2014 года они успешно поглотили и идеологически милитаризовали всех похищенных детей. Оккупанты уничтожили их идентичность, научили военной подготовке и ненависти к Украине. Мы можем утверждать, что они таким образом пополнили ряды своих военных сил. Фактически они заставляют убивать своих и используют детей как орудие манипуляции международным сообществом", — продолжают в офисе.

Часто похищенных украинских детей размещают в детских домах на территории россии, а затем привлекают к участию в выставках на военную тематику и к производству различных вещей, предназначенных для помощи на фронте.

В то время, когда дети должны быть защищены от участия в войне и военных конфликтах, оккупанты милитаризуют и поощряют несовершеннолетних совершать зверства.

Еще в конце июня 2018 года видео ребенка, одетого в военную форму, шокировало пользователей соцсетей. Сказав, что "помогает [боевикам ДНР] служить и помогает в стрельбах", семилетний Никита добавляет: "Как появляется украинец, мы его просто взрываем, и все, он на х*й".

Это не единственный случай радикализированного мышления ребенка, и, к сожалению, не просто громкое заявление. Такими действиями захватчики игнорируют международные правовые нормы, предусматривающие ответственность за милитаризацию детей.

Чтобы привлечь детей к военной подготовке и войне в россии создавались и продолжают создаваться различные организации и движения. Эти "образовательные" инициативы также внедряются на временно оккупированных территориях Украины.

Военно-патриотическое перевоспитание школьников

Только в Крыму практически в каждой школе созданы подразделения "Юнармии". В общей сложности известно о вербовке к ее мероприятиям не менее 10 тысяч детей. Об этом сообщает Qirim.News со ссылкой на координаторку Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник.

Дети из милитарной организации "Юнармия"

Хотя оккупационные власти Крыма заявляют о больших цифрах. Речь идет о 874 отрядах "Юнармии", в которые входит 29 тысяч детей. Подросткам закладывают основы начальной военной подготовки, поэтому молодежь можно будет включить в различные официальные военные группировки.

В частности, были попытки создать отряды этой милитаристической детской организации в Херсонской области, Мелитополе и Мариуполе, о чем сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

В конце прошлого года с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей было вывезено 200 подростков в Чечню для "патриотического воспитания" в специальном лагере "Горный ключ". Эту идею предложили так называемая детская омбудсменка Мария Львова-Белова и Рамзан Кадыров.

Информацию об этом опубликовали в телеграмм-канале "Kadyrov_95", где также показали фото украинских детей с оружием в руках, и рассказали, что уже успели провести с ними экскурсии на военном полигоне и университете сил спецназначения, а также прочитать лекцию о "героях Росгвардии" .

"Радует, что юные гости с большим интересом отнеслись к военному ремеслу. Я благодарен организаторам этого мероприятия за содержательную и полезную программу, которая будет способствовать переоценке интересов детей и их планов на жизнь. Ведь патриотическое воспитание подрастающего поколения является крепким фундаментом формирования человека как личности", — хвастается глава Чечни.

Кто должен помочь вернуть детей домой?

"Усилиями общественных организаций к сожалению вернуть всех похищенных детей невозможно. Здесь абсолютно полностью должно подключиться государство. И созданного недавно реестра депортированных детей мало. Нужно создавать четкий механизм, утвержденный правительством. Без привлечения европейских стран, таких как США и Канада, это тоже не получится. Следует осознать, что россия это государство-агрессор и она не идет ни на какие уступки. Никаких данных о детях они не сообщат, поэтому здесь важно, чтобы какая- то третья страна взяла на себя ответственность. С предоставленными гарантиями безопасности и нашими данными, они смогут успешно вернуть детей", — отвечают в офисе Кулебы.

Ранее в министерстве сообщили, что Украине известно о 19,5 тысячах украинских детей, которые были депортированы врагом на его территорию. Однако настоящие цифры могут быть гораздо больше. Например, россия озвучивает цифру 733 тысяч украинских детей, которых они держат на своей территории.

Россияне используют политику милитаризации и для своих детей

С самого начала полномасштабного вторжения Кремль начал превентивную кампанию в школах. На популярном видео в российских соцсетях ВК снято, как мужчина объясняет, что "правительство Украины еще в 2016 году готовило вторжение: сначала планировало разбомбить Донбасс, а затем вторгнуться в Россию". Позже детям предложили написать письма воюющим в Украине солдатам и выразить благодарность "за защиту родины".

Кадры по видеосюжету

Уже с начала 2022 года, 1 сентября, Министерство образования россии внедрило целый проект "Разговоры о важном", то есть "Важные дискуссии". Цель состоит в том, чтобы убедиться, что все учащиеся "правильно" проинформированы о текущей "специальной операции", ценностях патриотизма и величии русской истории.

Курсы проходят по понедельникам в каждой школе страны, ориентированные на учащихся от 6 до 16 лет. Одной из тем является "День воссоединения Крыма с Россией". Здесь учителя рассказывают детям, почему Крым это "исконно русская" территория. С проектом пропаганда официально вошла в школьную программу.

Повысить обороноспособность россии

Помимо обычных разговоров, зимой 2022 года в России создали сеть "центров военно-патриотического воспитания", направленных на огневую подготовку для детей и молодежи. В программе обучения также вписаны управления беспилотниками, тактическая медицина и единоборство. Интересно, что в списке российских регионов с такими центрами вписали Херсонщину и Запорожскую область.

Группа русских детей с оружием

Помимо правительственных организаций и неизвестных благотворителей, к процессу милитаризации русской молодежи также присоединился ПИК "Вагнер". В городе Петербурге был открыт клуб под названием "Лидер", сразу получивший неофициальное название "Вагнерёнок".

Связь клуба с ППК "Вагнер" не скрывается, а владелец объявил, что целью заведения является создание "комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России". Пока известно, что в клубе обучают управлению БПЛА, предоставляют информацию о вербовочной деятельности спецслужб и привлекают к материальному обеспечению российских военных.

Как сообщает петербургское издание "Бумага", клуб спонсирует сам Пригожин, а руководят им 27-летний депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов и его помощник Александр Тронин.

Российский режим открыто демонстрирует пренебрежение международным правом

Согласно международному праву, вербовки детей к участию в боевых действиях признаются военными преступлениями. А лица, совершающие такие преступления могут быть привлечены к ответственности и преследуются международными уголовными трибуналами.

Абсолютно неприемлемо, что идеологическая милитаризация детей осуществляется на базе школ, заведений дополнительного обучения, заведений для сирот, организаций сферы культуры и спорта, а возрастные ограничения для поступления детей почти не существуют. Ведь дети – чрезвычайно уникальный и уязвимый слой населения. Согласно Конвенции о правах ребенка, которая была ратифицирована Постановлением ВРУ № 789-XII от 27.02.91, "ребенок — каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста".

Вербовка детей и их участие в боевых действиях запрещена Дополнительными протоколами 1977 года в Женевскую конвенцию 1949 года.

Кроме того, в 2000 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах и защите детей от вербовки или использования в военных действиях.

Факультативный протокол – это обязательство, что государство:

не вербуют детей в возрасте до 18 лет, чтобы отправить их на поле боя;

не будут призывать на военную службу военных младше 18 лет;

должны принять все возможные меры для предотвращения такой вербовки, включая законодательство о запрете и криминализации вербовки детей до 18 лет и привлечение их к боевым действиям;

демобилизуют в возрасте до 18 лет, кто призван или используется в военных действиях, и предоставят услуги по физическому, психологическому восстановлению и будут способствовать их социальной реинтеграции.

Впрочем, в Кремле не особо за это переживают. В настоящее время российские власти нарабатывают законопроект о внедрении в Уголовный кодекс воспитательной меры (вид наказания) в отношении ребенка, совершившего преступление.

"Цель законопроекта – ввести 3 новых воспитательных мероприятия в Уголовный кодекс. По ним суд может назначить подростку наставника или отдать на сопровождение волонтерской организации или Российскому движению детей и молодежи. Возрождаем советскую практику поручительства", — говорит Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, депутат Артем Метелев.

В будущем россию привлекут к ответственности

Правозащитные организации постоянно собирают доказательства таких нарушений, чтобы в будущем привлечь россию к ответственности. Свидетельства военных преступлений также направлены в Международный уголовный суд.

Поскольку Украина не имеет доступа к оккупированным территориям, защита прав детей в Донецкой области и в Крыму остается проблемой. Но в конце концов мы вернем контроль над территориями и всех похищенных детей.