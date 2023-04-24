"Готують дітей на фарш": в росії створили мультик про війну в Україні, озвучив охлобистін (відео)

Поки невідомо, на кого розрахований мультфільм

Російська пропаганда вражає. Там випустили для дітей "Азбуку СВО", яку озвучив путініст Іван Охлобистін, що збирався їхати воювати в Україну.

Так, російські мультиплікатори створили черговий пропагандистський "шедевр" — мультик-інструкцію для солдатів під назвою "Азбука СВО". У ньому російський актор Охлобистін розповідає про основи штурму будівель і риття окопів.

Мультик переповнений пласкими жартами, наприклад, про проктолога. А ворогами, звісно, зображені військові з прапорами України. Події відбуваються на тлі ущент зруйнованих міст, хоча хто їх зруйнував, не уточнюється.

В мережі мультик вже став приводом для жартів. Кажуть, що з його допомогою готуватимуть "гарматне м’ясо" просто зі шкіл. Також жартують про те, що рівень інтелекту російських військових перебуває на рівні дитсадкового.

Сам мультик вочевидь розрахований на дитячу авдиторію. Оскільки росія активно використовує дітей у гібридній війні. Зокрема, для маніпуляції міжнародною спільнотою.

Також нагадаємо, що пропагандисти почали знімати у Маріуполі фільм про т.зв. "звільнення міста". Місцеві скаржаться, що знімальна група влаштовує стрілянину та вибухи, що лише додатково травмує містян.