Пожирачі дитячих душ. Як росіяни використоувують дітей для маніпуляції міжнародним співтовариством

Окупанти вчать вправлятися зі зброєю навіть дошкільнят

Росіяни від самого початку прийняли логіку геноциду та показали, що готові безжально вбивати українців. Подекуди окупанти хизуються своїми жорстокими діями на камеру та виставляють відеодокази насилля у мережу. А нещодавно завербовані зеки у ПВК "Вагнер" зізналися у вбивствах українських дітей. Про звірства в деталях вони розповіли в інтерв’ю російській правозахисній організації.

За всі дії проти українського народу, а в особливості дітей — росіяни безсумнівно будуть відповідати. Виключно через депортацію українських дітей в росію Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна. У скоєнні воєнного злочину також підозрюють його поплічницю Марію Львову-Бєлову.

У березні 2023 додому вдалося повернути 308 дітей, яких загарбники примусово вивезли до росії. Тепер Україна має ще 308 свідчень, що допоможуть покарати злочинців у майбутньому. Росіяни не тільки перешкоджають возз'єднанню з сім'ями, а й усіляко знущаються з дітей.

"Телеграф" звернувся до засновника фонду "Save Ukraine" Миколи Кулеби, щоб дізнатися які дії здійснює Україна для того, щоб повернути викрадених дітей та притягнути росію до відповідальності у майбутньому.

Як розповіли у організації, ще за тиждень до повномасштабного вторгнення російські ЗМІ пустили в мережу купу контенту, де вони показували як вивозять дітей з інтернатів Донецької та Луганської областей. А з 24 лютого 2022 року викрадення дітей почалося в кожній окупованій території без винятку. Це відбувалося одразу після того, як вони встановлювали свою окупаційну владу.

"Кожна дія була заздалегідь спланована. Спершу росіяни залякали людей та змусили відчути безпорадність. Після цього вони показово вивозили дітей колаборантів на якийсь час, а потім повертали. Це було зроблено з метою надати оманливого переконання у своїх позитивних намірах. Свідомістю дітей вправно маніпулювали навіть у школах", — зазначають у фонді.

Що насправді чекає на дітей в росії?

"Українська влада має відповідну базу та продовжує працювати над верифікацією всіх примусово вивезених дітей. Наша організація теж збирає свої дані. Точно відомо, що їх всіляко русифіковують, змушують поважно ставитися до російських державних символів та не повертають батькам. Ми це все називаємо психологічне катування", — стверджує представник благодійного фонду "Save Ukraine".

Діти зазнають не тільки морального тиску. Подекуди за непокору говорити російською чи співати російський гімн діти переживають фізичне насилля. Лише за те що вони українці їх б'ють та карають: не випускають на прогулянки, змушують писати та переписувати якісь російські тексти і т.д.

"Достеменно ми знаємо, що неповнолітніх з Харківської області вивозили у Краснодарський край — Гелинджик. Потім вже дітей самовільно переміщували в Анапу. Останнього разу нам вдалося повернути українських дітей з російського міста Воронеж. Що стосується дітей з Херсона, то їх здебільшого транспортували на територію Криму", — повідомляє організація.

Навіщо росія це робить?

"На жаль, у росіян був час відточити свої навики асиміляції українських дітей. Від 2014 року вони успішно поглинули та ідеологічно мілітаризували всіх викрадених дітей. Окупанти знищили їх ідентичність, навчили військовій підготовці та ненависті до України. Ми можемо стверджувати, що вони таким чином поповнили лави своїх військових сил. Фактично, вони змушують вбивати своїх та використовують дітей як знаряддя маніпуляції міжнародною спільнотою", — продовжують у офісі.

Часто викрадених українських дітей розміщують в дитячих будинках на території рф, а потім залучають до участі у виставках на військову тематику та до виробництва різних речей, призначених для допомоги на фронті.

У той час, коли діти мають бути захищені від участі у війні та військових конфліктах, окупанти мілітаризують та заохочують неповнолітніх чинити звірства.

Ще наприкінці червня 2018 року відео дитини, одягненої у військову форму, шокувало користувачів соцмереж. Сказавши, що "допомагає [бойовикам ДНР] служити та допомагає в стрільбах", семирічний Микита додає: "Як з’являється українець, ми його просто підриваємо, і все, він на х*й".

Це не єдиний випадок радикалізованого мислення дитини, і, на жаль, не просто гучна заява. Такими діями загарбники ігнорують міжнародні правові норми, що передбачають відповідальність за мілітаризацію дітей.

Щоб залучити дітей до військової підготовки та війни в рф створювались і продовжують створюватися різні організації та рухи. Ці "освітні" ініціативи також впроваджуються на тимчасово окупованих територіях України.

Військово-патріотичне перевиховання школярів

Лише в Криму практично в кожній школі створено підрозділи "Юнармії". Загалом відомо про вербування до її заходів щонайменше 10 тисяч дітей. Про це повідомляє Qirim.News із посиланням на координаторку Кримської правозахисної групи Ольгу Скрипник.

Діти з мілітарної організації "Юнармія"

Хоча окупаційна влада Криму заявляє про більші цифри. Йдеться про 874 загони "Юнармії", до яких входить 29 тисяч дітей. Підліткам закладають основи початкової військової підготовки, тож молодь можна буде включити до різних офіційних військових угрупувань.

Зокрема, були спроби створити загони цієї мілітаристичної дитячої організації в Херсонській області, у Мелітополі та в Маріуполі, про що повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

В кінці минулого року з окупованих територій Донецької та Луганської областей було вивезено 200 підлітків до Чечні для "патріотичного виховання" у спеціальному таборі "Гірський ключ". Цю ідею запропонували так звана дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова та Рамзан Кадиров.

Інформацію про це опублікували в телеграм-каналі "Kadyrov_95", де також показали фото українських дітей зі зброєю в руках, і розповіли, що вже встигли провести з ними екскурсії на військовому полігоні та університеті сил спецпризначення, а також прочитати лекцію про "героїв Росгвардії".

"Тішить, що юні гості з великим інтересом поставилися до військового ремесла. Я вдячний організаторам цього заходу за змістовну та корисну програму, яка сприятиме переоцінці інтересів дітей та їх планів на життя. Адже патріотичне виховання підростаючого покоління є міцним фундаментом формування людини як особистості", — хвалиться глава Чечні.

Хто має допомогти повернути дітей додому?

"Зусиллями громадських організацій на жаль повернути всіх викрадених дітей неможливо. Тут абсолютно повністю має підключитися держава. І створеного нещодавно реєстру депортованих дітей замало. Потрібно створювати чіткий механізм, затверджений урядом. Без залучення європейських країн, та таких як США та Канада це теж не вийде зробити. Варто усвідомити, що росія це держава-агресорка і вона не йде на жодні поступки. Ніяких даних про дітей вони не повідомлять, тому тут важливо, щоб якась третя країна взяла на себе відповідальність. Коли для цього уповноважать умовну європейську інституцію, то з наданими гарантіями безпеки та нашими даними вони зможуть успішно повернути дітей", — відповідають в офісі Кулеби.

Раніше в міністерстві повідомили, що Україні відомо про 19,5 тисяч українських дітей, які були депортовані ворогом на його територію. Однак справжні цифри можуть бути значно більше. Наприклад росія озвучує цифру 733 тисячі українських дітей, яких вони тримають на своїй території.

Росіяни використовують політику мілітаризації і до своїх дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Кремль розпочав превентивну кампанію в школах. На популярному відео в російських соцмережах ВК знято, як чоловік пояснює, що "уряд України ще в 2016 році готував вторгнення: спочатку планував розбомбити Донбас, а потім вторгнутися в Росію". Пізніше дітям запропонували написати листи солдатам, які воюють в Україні та висловити подяку "за захист батьківщини".

Кадри з відеосюжету

Вже від початку 2022 навчального року, 1 вересня, Міністерство освіти росії впровадило цілий проєкт "Разговоры о важном", тобто "Важливі дискусії". Мета полягає в тому, щоб переконатися, що всі учні "правильно" проінформовані про поточну "спеціальну операцію", цінності патріотизму та велич російської історії.

Курси проходять щопонеділка в кожній школі країни, орієнтовані на учнів від 6 до 16 років. Однією з тем є "День возз'єднання Криму з Росією". Тут вчителі розповідають дітям, чому Крим це "ісконно руская" територія. З проєктом пропаганда офіційно увійшла до шкільної програми.

Підвищити обороноздатність росії

Окрім звичайних розмов, взимку 2022 року в росії створили мережу "центрів військово-патріотичного виховання", що мають на меті вогневу підготовку для дітей та молоді. У програмі навчання також вписані управління безпілотниками, тактична медицина та єдиноборства. Що цікаво, у списку російських регіонів з такими центрами вписали Херсонщину та Запорізьку область.

Група російських дітей зі зброєю

Крім урядових організацій та невідомих благодійників, до процесу мілітаризації російської молоді також приєднався ПВК "Вагнер". У місті Петербурзі було відкрито клуб під назвою "Лідер", що одразу отримав неофіційну назву "Вагнерьонок".

Зв'язок клубу з ПВК "Вагнер" не приховується, а власник оголосив, що метою закладу є створення "комфортного середовища для генерації нових ідей з метою підвищення обороноздатності Росії". Наразі відомо, що в клубі навчають керуванню БПЛА, надають інформацію про вербувальну діяльність спецслужб та залучають до матеріального забезпечення російських військових.

Як повідомляє петербурзьке видання "Бумага", клуб спонсорує сам Пригожин, а керують ним 27-річний депутат Держдуми від партії ЛДПР Василь Власов та його помічник Олександр Тронін.

Російський режим відкрито демонструє нехтування міжнародним правом

Згідно з міжнародним правом, вербування дітей до участі у бойових діях визнаються військовими злочинами. А особи, які вчиняють такі злочини, можуть бути притягнуті до відповідальності та переслідуються міжнародними кримінальними трибуналами.

Є абсолютно неприйнятним, що ідеологічна мілітаризація дітей здійснюється на базі шкіл, закладів додаткового навчання, закладів для сиріт, організацій сфери культури та спорту, а вікові обмеження для вступу дітей майже не існують. Адже діти – надзвичайно унікальна та вразлива верства населення. Відповідно до Конвенції про права дитини, яка була ратифікована Постановою ВРУ № 789-XII від 27.02.91, "дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку".

Вербування дітей та їхня участь у бойових діях є забороненою Додатковими протоколами 1977 року до Женевської конвенції 1949 року.

Окрім того, у 2000 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах та для захисту дітей від вербування чи використання у військових діях.

Факультативний протокол – це зобов’язання, що держави:

не вербуватимуть дітей віком до 18 років, щоб відправити їх на поле бою;

не призиватимуть на військову службу військових, молодших за 18 років;

повинні вжити всіх можливих заходів для запобігання такому вербуванню, включно із законодавством про заборону та криміналізацію вербування дітей до 18 років та залучення їх до бойових дій;

демобілізують будь-кого віком до 18 років, хто призваний або використовується у військових діях, і нададуть послуги з фізичного, психологічного відновлення та сприятимуть їхній соціальній реінтеграції.

Втім, у Кремлі не особливо цим переймаються. Нині російська влада напрацьовує законопроєкт щодо впровадження до кримінального кодексу виховного заходу (вид покарання) стосовно дитини, яка скоїла злочин.

"Мета законопроєкту – запровадити 3 нові виховні заходи до Кримінального кодексу. За ними суд може призначити підлітку наставника або віддати на супровід волонтерської організації чи Російському руху дітей та молоді. Відроджуємо радянську практику поруки", — каже Голова комітету Держдуми з питань молодіжної політики, депутат Артем Метелєв.

У майбутньому росію притягнуть до відповідальності

Правозахисні організації постійно збирають докази таких порушень, щоб у майбутньому притягнути росію до відповідальності. Свідчення військових злочинів також направлені до Міжнародного кримінального суду.

Оскільки Україна не має доступу до окупованих територій, захист прав дітей на Донеччині та в Криму залишається проблемою. Та зрештою ми повернемо контроль над територіями та всіх викрадених дітей.