В Украине могут сократить число школьных предметов - новый министр вступился за детей

Обучать детей в школах нужно так, чтобы это не доставляло им дискомфорта и не отнимало все свободное время

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поднял вопрос о том, чтобы сократить количество школьных предметов, которые изучают дети. Вокруг этого вопроса сейчас активно ведутся обсуждения и мнения традиционно разделились на "за" и "против".

О этом Оксен Лисовой написал на своей странице в соцсети. По его словам, из-за эпидемии COVID-19 и войны нагрузка на ребенка как психологическая, так и умственная просто коллосальная.

Детям нужно подстраиваться под обучение онлайн, изучать большое количество предметов и порой посещать дополнительные занятия, чтобы подтянуть "хвосты". Все это негативно сказывается на общем состоянии ребенка.

"Например, в 7-9 классе дети имеют около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения (где-то без гаджетов, адаптированных учебных программ и т.п.). А в наших условиях – это на грани возможностей. В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные. Это я вижу и как отец, и долго наблюдал как директор Малой академии наук", — рассказал министр.

Он отметил, что вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизирована учебная программа, какую нагрузку ученики получают на уроках и во время выполнения домашнего задания, в какой форме проходит обучение. Также глава Минобразования напомнил, что согласно Закону "Об образовании" 2017, ученики старшей профильной школы с 2027 года смогут самостоятельно выбирать направление, по которому они хотят учиться.

"Соответственно, это должен изменить подход по мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице. Поэтому прошу вас поделиться своим мнением по этому вопросу в комментариях и рассказать об опыте посещения ваших детей школ за границей. Наша общая цель – создать для детей возможность получить качественное, полезное и современное образование. Так что давайте общаться", — написал министр.

Украинцы откликнулись на это предложение и активно начали делиться своим опытом. Многие согласились с тем, что школьники в Украине перегружены.

Учась в пятом классе в Германии мой сын успевал после школы отдохнуть, посетить спортивную тренировку и затем сделать одно-два домашних заданий по математике и языку. В Украине он после школы (количество уроков на 2-3 больше) едва успевает посетить тренировки, а затем сидит до 23 или 24 часов выполняя домашние задания по всем предметам. Ребенок находится на грани от данной погрузки, и уже от спорта не получает удовольствия зная сколько его ждет домашки дома.

Поддерживаю выборные предметы в старшей школе и сокращение количества предметов.

А еще нужно посмотреть учебные программы. Учесть возрастные особенности ребенка и возможность понять, запомнить столь высокий уровень научности материал. А литературу осовременить! Со всем уважением к классике детей надо учить на более современных примерах.

По моему мнению и по моим наблюдениям дети перегружены. Многие ненужные предметы возникли из-за того, что многие годы разные люди хотели довести свою причастность к образованию, науке и внедрить хоть что-то. Простоту и ясность не внедряли.

Нужно сократить не только количество предметов, но и саму программу перезагрузить и сократить материал, который есть в учебниках, там много ненужного есть. Конечно, здесь не описать всех проблем средней и старшей школы, однако перезагрузка нужна.

Ранее "Телегаф" рассказывал о том, что в одной из школ Полтавы между родителями разгорелся серьезный спор. Они долго не могли прийти к единому мнению о том, как дети должны какать: на корточках или на унитазе.