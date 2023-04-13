В Петербурге подросток открыл стрельбу в школе: подробности

Пока известно уже о четырех пострадавших детях. Все они одноклассники парня

В российском Санкт-Петербурге несовершеннолетний парень открыл стрельбу на территории одной из школ Калининского района. Есть несколько пострадавших.

Как пишут росСМИ, 16-летний ученик принес оружие в школу, расположенную на проспекте Науки, после чего начал стрелять из него на улице, а затем и в помещении учебного заведения.

Пока известно о нескольких пострадавших одноклассниках разбойника. Предварительно, их четверо. Все они получили непроницаемые ранения легкой степени тяжести и царапины.

На месте происшествия сейчас работают представители правоохранительных органов, а также врачи экстренной медицинской помощи. Со стрелком будут разбираться следователи.

По словам самого подростка, таким образом он "просто хотел пошутить".

Ранее "Телеграф" сообщал, как прямо посреди улицы российского Петербурга военкор Родион Северьянов открыл стрельбу по людям. Мужчина поссорился с дорожным рабочим, после чего выстрелил ему прямо в голову из газового пистолета.

Также напомним, что в городе Крымск (Краснодарский край, россия) мужчина среди бела дня расстрелял из ружья прохожих, после чего убил и себя.