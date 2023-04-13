У Петербурзі підліток відкрив стрілянину в школі: подробиці

Наразі відомо вже про чотирьох постраждалих дітей. Усі вони однокласники хлопця

У російському Санкт-Петербурзі неповнолітній хлопець відкрив стрілянину на території однієї зі шкіл Калінінського району. Є кілька постраждалих.

Як пишуть росЗМІ, 16-річний учень приніс зброю до школи, що розташована на проспекті Науки, після чого почав стріляти з неї на вулиці, а потому й у приміщенні навчального закладу.

Наразі відомо про кількох постраждалих однокласниках розбійника. Попередньо, їх четверо. Усі вони отримали непроникні поранення легкого ступеня тяжкості та подряпини.

На місці події зараз працюють представники правоохоронних органів, а також лікарі екстреної медичної допомоги. Зі стрілком розбиратимуться слідчі.

За словами самого підлітка, таким чином він "просто хотів пожартувати".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як прямо посеред вулиці російського Петербурга воєнкор Родіон Север’янов відкрив стрілянину по людях. Чоловік посварився із дорожнім робітником, після чого вистрілив йому прямо в голову із газового пістолета.

Також нагадаємо, що у місті Кримськ (Краснодарський край, росія), чоловік серед білого дня розстріляв із рушниці перехожих, після чого вбив і себе.