В Україні можуть скоротити кількість шкільних предметів — новий міністр заступився за дітей

Навчати дітей у школах потрібно так, щоб це не доставляло їм дискомфорту та не забирало весь вільний час

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий порушив питання про те, щоб скоротити кількість шкільних предметів, які вивчають діти. Навколо цього питання зараз активно ведуться обговорення та думки традиційно розділилися на "за" та "проти".

Про це Оксен Лісовий написав на своїй сторінці у соцмережі. За його словами, через епідемію COVID-19 та війну навантаження на дитину як психологічне, так і розумове просто колосальне.

Дітям потрібно підлаштовуватися під навчання онлайн, вивчати велику кількість предметів і часом відвідувати додаткові заняття, щоб підтягти "хвости". Все це негативно впливає на загальний стан дитини.

"Наприклад, у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання (десь без гаджетів, адаптованих навчальних програм тощо). А в наших умовах – це на межі можливостей. Врешті-решт діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Це я бачу і як батько, і довго спостерігав як директор Малої академії наук", — розповів міністр.

Він зазначив, що питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізована навчальна програма, яке навантаження учні одержують на уроках та під час виконання домашнього завдання, у якій формі проходить навчання. Також голова Міносвіти нагадав, що згідно із Законом "Про освіту" 2017, учні старшої профільної школи з 2027 року зможуть самостійно обирати напрям, за яким вони хочуть навчатися.

"Відповідно, це має змінити підхід щодо мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці. Тому прошу вас поділитися своєю думкою з цього питання в коментарях та розповісти про досвід відвідування ваших дітей шкіл за кордоном. Наша спільна мета – створити для дітей можливість отримати якісну, корисну та сучасну освіту. Тож давайте спілкуватися", — написав міністр.

Українці відгукнулися на цю пропозицію та активно почали ділитися своїм досвідом. Багато хто погодився з тим, що школярів в Україні перевантажено.

Навчаючись у п’ятому класі в Німеччині, мій син встигав після школи відпочити, відвідати спортивне тренування і потім зробити одне-два домашніх завдання з математики та мови. В Україні він після школи (кількість уроків на 2-3 більше) ледве встигає відвідати тренування, а потім сидить до 23 чи 24 години, виконуючи домашні завдання з усіх предметів. Дитина знаходиться на межі від даного навантаження, і вже від спорту не отримує задоволення знаючи скільки на нього чекає домашки вдома.

Підтримую виборні предмети у старшій школі та скорочення кількості предметів.

А ще треба переглянути навчальні програми. Врахувати вікові особливості дитини і можливість зрозуміти, запам'ятати такого високого рівня науковості матеріал. А літературу осучаснити! З усією повагою до класики, дітей треба вчити на більш сучасних прикладах.

На мою думку та за моїми спостереженнями діти перевантажені. Багато непотрібних предметів виникли через те, що багато років різні люди хотіли довести свою причетність до освіти, науки та впровадити хоч щось. Простоту та ясність не впроваджували.

Потрібно скоротити не лише кількість предметів, а й саму програму перезавантажити та скоротити матеріал, який є у підручниках, там багато непотрібного є. Звичайно, тут не описати всіх проблем середньої та старшої школи, проте перезавантаження потрібне.

Раніше "Телегаф" розповідав про те, що в одній із шкіл Полтави між батьками розгорілася серйозна суперечка. Вони довго не могли дійти єдиної думки про те, як діти повинні какати: навпочіпки або на унітазі.