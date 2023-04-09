На Сумщині шкільний конфлікт дійшов до суду: вчительку звинувачують у булінгу, а батьків – у погрозах

Мирно вирішити конфлікт не вдалося

У школі на Сумщині стався скандал. Батьки однієї зі школярок звинуватили вчительку в булінгу, а та у відповідь звинуватила їх у тиску.

Як йдеться у матеріалі "Суспільне", інцидент трапився у Пустовойтівській загальноосвітній школі Роменського району.

Батько дитини Євген Сентищев зазначає, що його дочка дуже переживає через уроки викладачки математики Оксани Любиченко.

"Вона знає, що завтра урок алгебри чи геометрії та з третьої ночі вона вже не спить, вона хвилюється, вона гризе собі нігті", — каже чоловік.

Своєю чергою Любиченко каже, що у цій школі працює з 2000 року, а у класі її учениці вже були заміни освітян. Вона зазначила, що чотири роки тому батьки дівчинки вже приходили до школи з вимогою замінити вчителя математики, і тоді вона погодилася на цю посаду.

Конфлікт між учителем та батьками розпочався наприкінці попереднього навчального року, коли батько десятикласниці звинуватив педагога у тому, що вона несправедливо оцінила контрольну роботу.

Сентищев каже, що його дочка завжди була відмінницею та не могла отримати низьку оцінку. Вчителька ж каже, що зверталася до директора та навіть пропонувала перевірити роботу незалежної комісії.

Батьки дівчинки звинувачують вчительку у булінгу, а саме в ігноруванні. І докази цього наведено спеціальній комісії. Викладач пізніше вибачилася перед батьками та школяркою, проте справа вже дійшла до суду.

Як повідомлялося раніше, в Ірпені днями стався скандал через проросійські погляди викладачки Державного податкового університету.

Після цього в скандал втрутився голова Міносвіти та науки Оксен Лісовий, який заступився за студентів.