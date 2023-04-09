На Сумщині шкільний конфлікт дійшов до суду: вчительку звинувачують у булінгу, а батьків – у погрозах
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Мирно вирішити конфлікт не вдалося
У школі на Сумщині стався скандал. Батьки однієї зі школярок звинуватили вчительку в булінгу, а та у відповідь звинуватила їх у тиску.
Як йдеться у матеріалі "Суспільне", інцидент трапився у Пустовойтівській загальноосвітній школі Роменського району.
Батько дитини Євген Сентищев зазначає, що його дочка дуже переживає через уроки викладачки математики Оксани Любиченко.
"Вона знає, що завтра урок алгебри чи геометрії та з третьої ночі вона вже не спить, вона хвилюється, вона гризе собі нігті", — каже чоловік.
Своєю чергою Любиченко каже, що у цій школі працює з 2000 року, а у класі її учениці вже були заміни освітян. Вона зазначила, що чотири роки тому батьки дівчинки вже приходили до школи з вимогою замінити вчителя математики, і тоді вона погодилася на цю посаду.
Конфлікт між учителем та батьками розпочався наприкінці попереднього навчального року, коли батько десятикласниці звинуватив педагога у тому, що вона несправедливо оцінила контрольну роботу.
Сентищев каже, що його дочка завжди була відмінницею та не могла отримати низьку оцінку. Вчителька ж каже, що зверталася до директора та навіть пропонувала перевірити роботу незалежної комісії.
Батьки дівчинки звинувачують вчительку у булінгу, а саме в ігноруванні. І докази цього наведено спеціальній комісії. Викладач пізніше вибачилася перед батьками та школяркою, проте справа вже дійшла до суду.
Як повідомлялося раніше, в Ірпені днями стався скандал через проросійські погляди викладачки Державного податкового університету.
Після цього в скандал втрутився голова Міносвіти та науки Оксен Лісовий, який заступився за студентів.