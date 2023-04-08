"Згадалася студентська молодість": міністр освіти прокоментував мовний скандал в ірпінському виші

У скандал втрутився міністр освіти

В Україні стався черговий "мовний скандал" після того, як в Ірпені викладачка Державного податкового університету Любов Воробйова пригрозила студентам проводити іспит російською мовою.

На скандал відреагував голова Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий, який зазначив, що викладачка цим порушила вимоги мовного законодавства.

Міністр зазначив, що стосовно викладачки буде вжито заходів, а її поведінку він назвав "невідповідною її ролі".

"Освітня спільнота формує націю. Вона формує суспільство майбутнього. Саме тому не менш дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі", — зазначив Лісовий.

Крім того, він висловив повагу до студентів зазначеного навчального закладу, які не стали терпіти такі приниження з боку викладачки та зазначив, що це нагадує йому про студентську молодість, коли учні позбавлялися "совкового абсурду".

Також міністр додав, що українці не перетворювали мову на інструмент політичних маніпуляцій і не використовували її як привід для агресії.

"Ми тільки захищаємо свій український простір і свободу. І людина (особливо людина в освіті!) повинна усвідомлювати свою роль і відповідальність у цій боротьбі", — додав Лісовий.

Нагадаємо, що мовні скандали часто відбуваються і в Україні, а нещодавно спалахнув скандал навколо таксистів в Одесі. Один із них назвав українців фашистами, бо вони просили говорити українською мовою.