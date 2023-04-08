"Вспомнилась студенческая молодость": министр образования прокомментировал языковой скандал в ирпенском вузе

В скандал вмешался министр образования

В Украине произошел очередной "языковой скандал" после того, как в Ирпене преподавательница Государственного налогового университета Любовь Воробьева пригрозила студентам проводить экзамен на русском языке.

На скандал отреагировал глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, который отметил, что преподавательница тем самым нарушила требования языкового законодательства.

Министр отметил, что в отношении преподавательницы будут приняты меры, а ее поведение он назвал "несоответствующим ее роли".

"Образовательное сообщество формирует нацию. Она сформировывает общество грядущего. Именно поэтому не менее странно, когда учащиеся или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели", — отметил Лисовой

Кроме того, он выразил уважение к студентам указанного учебного заведения, которые не стали терпеть такие унижения со стороны преподавательницы и отметил, что это напоминает ему о студенческой молодости, когда учащиеся избавлялись от "совкового абсурда".

Также министр добавил, что украинцы не превращали язык в инструмент политических манипуляций и не использовали его как повод для агрессии.

"Мы только защищаем свое украинское пространство и свободу. И человек (особенно человек в образовании!) должен отдавать себе отчет в своей роли и ответственности в этой борьбе", — добавил Лисовой.

Напомним, что языковые скандалы часто происходят и в Украине, а недавно разгорелся скандал вокруг таксистов в Одессе. Один из них назвал украинцев фашистами, потому что они просили говорить на украинском языке.