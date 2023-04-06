На украинском вести занятия отказывалась: в Ирпене скандал с преподавательницей вуза (видео)

Студенты попросили преподавателя вести лекцию на украинском языке, после чего разгорелся скандал

В городе Ирпень, в котором во время оккупации россияне убивали и насиловали мирных граждан, произошел серьезный скандал. Главной его героиней стала преподаватель Государственного налогового университета, пригрозившая студентам проводить экзамен на русском языке.

Детали инцидента и подробности из жизни сотрудницы университета рассказал на своей странице в Facebook Спикер InformNapalm и волонтер Михаил Макарчук.

"Итак, знакомьтесь – профессор, Воробьева Любовь Сергеевна, преподаватель Государственный налоговый университет. По просьбе студентов перейти на украинский, преподавательница начала угрожать первокурсникам принимать экзамен на русском языке. Она регулярно излагает материалы по-русски, ведь делает так уже 35 лет и как она говорит, менять ничего не собирается", — написал он.

По словам Макарчука, преподаватель является сторонницей запретов на установку мемориальныз досок погибших защитникам нашей страны. Кроме того, она нелестно выражалась в сторону своих учеников, которые принимали участие в АТО/ООС, называя их "убийцами" и "отбросами".

"Однако ей (Вородьевой, — Ред) сходит все с рук, потому что возглавляет факультет социально-гуманитарных технологий и менеджмента Наталья Ивановна Зикун, доктор наук по социальным коммуникациям, профессор. Ей неоднократно сообщалось о позиции поддержки "русского мира" Воробьевой, однако никаких действий предпринято не было, поскольку ну нельзя же наказывать подружку", — подчеркнул Макарчук.

Волонтер на своей странице в соцсети обратился к главе Министерства образования и науки Украины Оксену Лесному с просьбой предпринять необходимые меры относительно этой ситуации. Такое же обращение Макарчук сделал к Министерству финансов Украины и министру Сергею Марченко.

Как отреагировали в университете

Сегодня, 6 апреля, на сайте Государственного налогового университета сообщили о том, что Любовь Воробьева была отстранена от исполнения обязанностей из-за использования русского языка в образовательном процессе.

"Сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо! Поэтому решением администрации заведения начато служебное расследование, по результатам которого будет принято справедливое и оперативное решение", – подчеркнул глава Налогового университета Дмитрий Серебрянский.

Он также поблагодарил студентов, которые сообщили об инциденте, за патриотическую и твёрдую позицию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что языковой скандал разгорелся в Одессе. Посетительница одного из заведений рассказала, как персонал и руководство отказались обслужить ее на украинском языке. Все их действия девушка зафиксировала на видео.