Українською вести заняття відмовлялася: в Ірпені скандал із викладачкою вузу (відео)

Студенти попросили викладача вести лекцію українською мовою, після чого спалахнув скандал

У місті Ірпінь, у якому під час окупації росіяни вбивали та ґвалтували мирних громадян, стався серйозний скандал. Головною його героїнею стала викладач Державного податкового університету, яка пригрозила студентам проводити іспит російською мовою.

Деталі інциденту та подробиці з життя співробітниці університету розповів на своїй сторінці у Facebook Спікер InformNapalm та волонтер Михайло Макарчук.

"Отже, знайомтесь — професор, Воробйова Любов Сергіївна, викладач Державного податкового університету. На прохання студентів перейти на українську, викладачка почала погрожувати першокурсникам приймати іспит російською мовою. Вона регулярно викладає матеріали російською, адже робить так вже 35 років і як вона каже, змінювати нічого не збирається", — написав він.

За словами Макарчука, викладачка є прихильницею заборон на встановлення меморіальних дощок загиблих захисникам нашої країни. Крім того, вона невтішно виражалася у бік своїх учнів, які брали участь в АТО/ООС, називаючи їх "вбивцями" та "відбросами".

"Однак їй (Воробьєвій, — Ред) сходить усе з рук, бо очолює факультет соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Наталія Іванівна Зікун, доктор наук із соціальних комунікацій, професор. Їй неодноразово повідомлялося про позицію підтримки "російського миру" Воробйової, проте жодних дій не було зроблено, оскільки ну не можна ж карати подружку", — підкреслив Макарчук.

Волонтер на своїй сторінці в соцмережі звернувся до голови Міністерства освіти й науки України Оксена Лісного з проханням вжити необхідних заходів щодо цієї ситуації. Таке саме звернення Макарчук зробив до Міністерства фінансів України та міністра Сергія Марченка.

Як відреагували в університеті

Сьогодні, 6 квітня, на сайті Державного податкового університету повідомили, що Любов Воробйова була відсторонена від виконання обов’язків через використання російської мови в освітньому процесі.

"Співпраця з викладачем, який використовує мову країни-агресора у стінах Податкового університету, неприпустима! Тому рішенням адміністрації закладу розпочато службове розслідування, за результатами якого буде прийнято справедливе та оперативне рішення", — наголосив голова Податкового університету Дмитро Серебрянський.

Він також подякував студентам, які повідомили про інцидент, за патріотичну та тверду позицію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мовний скандал спалахнув в Одесі. Відвідувачка одного із закладів розповіла, як персонал та керівництво відмовилися обслужити її українською мовою. Усі їхні дії дівчина зафіксувала на відео.