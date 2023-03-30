"Бо 90% розмовляють російською": українці за кордоном скаржаться на мовні скандали із земляками (відео)

Мовні скандали виникають не лише в Україні

В українців за кордоном виникають конфлікти не лише з росіянами та антиукраїнськи налаштованими громадянами, як сталося у Чехії, але й з деякими своїми земляками. Зокрема, проблемою стали мовні скандали в чатах і групах українців у соцмережах, які ті створюють, аби бути на зв’язку в тій чи іншій країні Європи.

В Ірландії українка Катя Пташка додалася у Facebook-групу "Українці в Ірландії", де 18 тисяч підписників. Вона зазначила, що це найпопулярніше комьюніті її співвітчизників у країні.

"Протягом року я споглядала, як адміністрація цієї групи просуває не дуже проукраїнські наративи", — розповідає Катерина. За її словами, адміністраторка Світлана спілкується виключно російською мовою, а також принижує українців, заявляючи, що вони всі приїхали в Ірландію сидіти на виплатах. На претензії щодо мови та позиції адміністраторка заявляє, що група інтернаціональна, хоча її назва суперечить цьому. У коментарях Катерина ввічливо сперечалася з жінкою, яка заявляла, що в Україні 90% людей спілкується російською, а влада натравлює українців один на одного". Однак з групи за суперечку викинули саме Катерину.

В Telegram-каналі "Українці у Франції" теж стався мовний конфлікт. Українка Владислава публікує відео на своїй сторінці у TikTok. Вона сперечалася щодо мови спілкування, однак отримала на свою адресу претензії та звинувачення в агресивності. Одна з коментаторок заявила, що через захист української мови її викинули з групи "Українці в Словаччині".

Українка Дарина Корн теж наштовхнулася на неприязнь, але вже в Італії. За її словами, в групі "Украинци в Италии" їй заявили, що вона пропагандує націоналізм, розмовляючи українською, оскільки у цій групі 90% розмовляють російською мовою.

Зараз Дарина переходить з російської мови на українську. Зазначає, що зараз більшість українців свідомі, але лишилися ті, хто є українцями лише у паспорті. У коментарях з’явилися інші підписники цієї групи. Женя Лук’яненко теж заявила про грубість, зокрема й до української мови. А Анна Ліма про те, що її звідти виключили через прохання писати українською.

Нагадаємо, що мовні скандали часто відбуваються й в Україні. До прикладу, нещодавно розгорівся скандал навколо таксистів в Одесі. Один з них назвав українців фашистами, бо вони просили говорити українською.

А раніше в одеській пекарні стався мовний скандал через російську музику. На претензії персонал не реагував.